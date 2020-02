« Le FC Barcelone a payé la clause libératoire du joueur Martin Braithwaite, il n’est donc plus lié avec le Deportivo Leganés. Le coût de cette clause libératoire était de 18 millions d’euros. Le joueur va signer un contrat avec le club pour la fin de la saison et quatre années suivantes avec une clause libératoire de 300 millions d’euros. » C’est avec ces phrases que le Barça a annoncé, jeudi, le recrutement surprise de l’ancien du Toulouse FC.

En effet, les Blaugranas manquaient cruellement de force devant, depuis la blessure de Luis Suarez, qui va le tenir encore un bon petit moment loin du rectangle vert, et celle également d’Ousmane Dembélé. Ce samedi, en fin d’après-midi, les Catalans affrontaient Eibar au Camp Nou, l’occasion pour le Danois de fouler son nouveau terrain de jeu. Entré à la 72e minute, l’attaquant a mis 25 minutes à se montrer décisif. Sur le quatrième but de Messi, il dribble côté gauche, centre et, après une légère déviation du gardien, Messi reprend et envoie la balle dans le but. Sur le cinquième but, il frappe et sa tentative repoussée par le gardien revient dans les pieds d’Arthur, qui conclut.

Il est déjà fou de Messi

« Cela a été très bien. Nous avons fait une belle signature, cela nous aidera beaucoup. Il a donné plus que ce à quoi je m’attendais. C’est un joueur puissant, qui vient bien décrocher, il est techniquement très bien doté, c’est un travailleur, il a beaucoup de choses en lui qui vont nous aider. Il n’aurait pas pu mieux débuter au Camp Nou avec quelques actions de grand mérite qui ont permis de marquer deux buts de plus », a déclaré son entraîneur Quique Sétien à l’issue de la rencontre.

Le joueur, lui n’en croyait pas ses yeux et à la fin, Lionel Messi, lui a même fait un câlin. Ce qui lui a offert l’occasion d’en discuter après son premier match. « (Messi) m’a félicité. C’est un gars formidable. Il a essayé de me mettre à l’aise, il m’a cherché avec ses passes. Je ne vais pas laver mon maillot après son accolade (rires). Honnêtement, je suis très heureux d’avoir pu lui offrir une passe décisive », a-t-il rigolé. Prochaine rencontre ce mardi contre Naples, en Italie, en Ligue des Champions (à suivre en direct sur notre live commenté).