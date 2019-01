Les dirigeants du FC Barcelone, Josep Maria Bartomeu le premier, ne cachaient pas leur satisfaction d’avoir coiffé le Paris Saint-Germain au poteau dans le dossier Frenkie de Jong. Recruté à prix d’or (75 M€ fixes + 11 M€ de bonus), le futur ex-joueur de l’Ajax Amsterdam incarne désormais le futur de la formation blaugrana. Cependant, du temps où la lutte entre le Barça et le PSG battait encore son plein, un argument penchait en faveur des Parisiens : l’absence de grosse concurrence au milieu de terrain, contrairement à l’effectif blaugrana.

Au moment d’expliquer le choix Barça, de Jong n’a d’ailleurs pas nié cette réalité. « La concurrence française est peut-être un peu moins forte, mais l’avantage d’un transfert sur le PSG aurait été que j’avais la plus grande garantie de temps de jeu là-bas et que je pouvais aussi grandir. » Au final, la tentation d’évoluer dans un club cher aux Bataves, aux côtés d’un certain Lionel Messi, a prévalu pour Frenkie de Jong. Mais maintenant, les dirigeants blaugranas et Ernesto Valverde, s’il poursuit l’aventure, vont devoir se creuser les méninges.

Quel avenir pour les jeunes promesses ?

En effet, c’est un embouteillage monstre qui se profile à l’horizon. Actuellement, l’entrejeu catalan est composé de Sergio Busquets, Ivan Rakitic, Arthur, Arturo Vidal, Philippe Coutinho (positionné un cran plus haut, le Brésilien a déjà été repositionné quelques fois dans le milieu à trois), sans oublier les jeunes promesse issues de la Masia : Carles Aleña (21 ans) et Riqui Puig (19 ans). Logiquement, tout ce beau monde ne pourra pas cohabiter ensemble la saison prochaine. Qui seront ceux à devoir plier bagage ? On imagine mal le Barça avoir fait tous ces efforts pour de Jong sans lui avoir promis un temps de jeu convenable. Qui alors fera partie des victimes ?

En ce qui concerne les jeunes Aleña et Puig, si des prêts peuvent être envisagés afin que les deux joueurs s’aguerrissent, Valverde va devoir trancher. Actuellement, le technicien culé se voit souvent reprocher de ne pas leur accorder de temps de jeu, même en cours de matches déjà pliés par la bande de Messi. Souvent critiqué pour avoir délaissé sa Masia, le Barça laisse encore planer le mystère sur l’avenir de ses deux pépites. Quant au Brésilien Arthur, la donne est très claire. Arrivé récemment en Catalogne, l’ancien pensionnaire du Grêmio s’est parfaitement adapté, il a déjà brillé en ligue des Champions et certains le considèrent déjà comme le nouveau Xavi. Avec Frenkie de Jong, il fait partie du futur brillant du Barça.

Des noms ronflants sacrifiés ?

Pour Arturo Vidal, le constat est moins net. Lui aussi est arrivé récemment à Barcelone, mais ses prestations en dent de scie, peuvent très bien laisser penser que le président Bartomeu pourrait tenter un coup à la Paulinho (recruté en 2017 pour 40 M€ et revendu au Guangzhou Evergrande un an plus tard pour... 50 M€). Mais tout ceci ne reste que de la supposition. Non, les principaux perdants du coup de Jong pourraient bien se nommer Ivan Rakitic et Philippe Coutinho. Le premier cité était déjà très courtisé l’été dernier (par le PSG) et il avait fallu une intervention de Valverde pour empêcher le Croate de céder aux avances parisiennes.

Aujourd’hui, à bientôt 31 ans, le vice-champion du monde pourrait finalement être sacrifié pour permettre aux Blaugranas de faire place nette à de Jong et surtout pour engranger des liquidités. Même constat pour Philippe Coutinho. Engagé pour 150 M€, le Brésilien n’a toujours pas justifié l’investissement consenti par le Barça. Depuis peu, son faible rendement pose énormément question dans la cité catalane. Comme Rakitic, sa vente dégagerait de grosse liquidités en vu du prochain mercato estival. Le casse-tête du milieu promet donc d’être costaud au Barça. Il le sera davantage si un certain Adrien Rabiot débarque lui aussi dans la ville de Gaudi.