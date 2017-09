Les attaquants passent mais Karim Benzema reste. Depuis 2009, l’attaquant international français a su passer outre la concurrence pour faire les beaux jours du Real Madrid. Et ce n’est pas encore fini puisque l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais devrait prolonger son contrat prochainement au sein de la Casa Blanca jusqu’en 2021. Plus qu’une équipe ou un club, KB9 a trouvé une véritable famille dans la capitale ibérique. Dans le rôle du grand frère, on retrouve Zinedine Zidane avec lequel il a tissé une relation forte et très respectueuse. C’est en tout cas ce qui transpire quand on l’écoute parler de l’ex numéro 10 de l’équipe de France. « Zidane, c’est un exemple de réussite pour tout le monde. Que ce soit en tant que joueur de foot ou en tant qu’entraîneur. C’est l’exemple », nous a-t-il confié lors d’un entretien exclusif réalisé en marge de la Tango League, la première véritable ligue européenne de football de rue organisée par son équipementier Adidas qui faisait étape ce mercredi aux Halles à Paris.

L’entraîneur français apporte énormément à un Karim Benzema qui enregistre chaque conseil donné par son aîné. « Il m’apporte beaucoup de confiance en moi, même si j’en ai déjà beaucoup. Il est calme et il sait me donner les bons conseils (...) Notre relation s’est faite naturellement. Ça fait un moment que je le connais et il m’a toujours bien conseillé ». Zizou en fait de même avec tout le reste du groupe. Un groupe dont il a le respect et avec lequel il dialogue beaucoup comme nous l’avait expliqué il y a quelques semaines Sergio Ramos. Ce que nous confirme KB Nueve. Meneur d’hommes, ZZ est très impliqué dans la vie de son vestiaire. « Il est important. Il fait des réunions, il parle beaucoup aux joueurs. Ça a toujours un sens ce qu’il peut te dire. On est tous à l’écoute ». L’une des raisons de son succès certainement. Zidane a su fédérer autour de lui les stars de la Casa Blanca.

Le coach a aussi eu un vrai impact positif sur le Real Madrid depuis sa prise de fonction. « Il a un bon impact je dirai parce que derrière on gagne des titres. On est la meilleure équipe, en tout cas les titres le montrent ». On ne peut pas dire le contraire. Depuis son arrivée, Zinedine Zidane et les Merengues ont gagné plusieurs trophées ensemble dont deux Ligues des Champions de suite, la Liga 2017 ou encore la Supercoupe d’Europe 2017. Un palmarès incroyable en si peu de temps pour un coach qui vit sa première grande expérience à la tête d’une équipe professionnelle. Le fruit d’un dur labeur pour certains, la chance pour d’autres. Karim Benzema a son avis sur le sujet. « La chance tu l’as une fois. Tu ne l’as pas à chaque fois. Ce n’est plus de la chance au bout d’un moment ». Il faudra plus que de la chance à Zidane, Benzema et au Real Madrid pour tenter d’aller chercher une troisième Champions League d’affilée et être compétitifs sur tous les tableaux.