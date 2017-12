Sifflets, huées et moqueries. C’est devenu le quotidien de Karim Benzema lorsqu’il foule la pelouse du Santiago Bernabéu. Si sa faculté à participer au jeu et à servir ses partenaires du front de l’attaque sont reconnues par tous, son manque d’adresse devant le but commence à exaspérer les Madrilènes. Zinedine Zidane, ses coéquipiers et certains anciens du club le défendent match après match, mais force est de constater que le tacticien et le reste de l’effectif merengue deviennent peu à peu les seuls individus encore rangés du côté de l’ancien Lyonnais. La presse madrilène elle, ne se prive pas, et ne manque pas de mettre en avant les performances de Morata à Chelsea et de Mariano à l’OL, tout en rappelant les occasions manquées par le natif de Bron...

Dans un sondage réalisé par le site de fans madrilène El Bernabeu en novembre, 70% des sondés ont affirmé souhaiter la vente de Benzema l’été prochain. 51% des lecteurs de Marca souhaitent eux voir Isco et Bale démarrer le Clasico, laissant le Tricolore sur le banc. Une statistique a par exemple fait le buzz ces derniers temps sur les réseaux sociaux : en Liga, Paulinho compte autant de buts que Cristiano Ronaldo et le Français réunis. Et même sans prendre en compte l’aspect statistique, il semble clairement effacé dans le jeu, donnant l’impression d’avoir du mal à se positionner et trouver sa place sur le terrain. « Ce n’est pas une question de minutes. Ça, ça ne sert à rien. Il y a des passes comme ça où tu ne marques pas, d’autres où tu marques tous les weekends et toutes les semaines. L’essentiel, c’est d’être présent à chaque fois. Il ne faut pas écouter ce qui se dit. Je suis dans le meilleur club du monde, je suis un très grand joueur. Après celui qui n’est pas content, c’est son problème », confiait Benzema fin novembre.

Benzema réussit bien dans les Clasicos, mais...

Samedi, jour de Clasico, le Français est face à l’occasion rêvée pour se remettre le public madrilène dans la poche et rattraper cette année 2017 certes riche en titres, mais globalement décevante sur le plan purement individuel. Et ça tombe bien, le Français est généralement au rendez-vous lors des rencontres face à l’ennemi juré. Comme le rapporte Marca, les Catalans sont l’une des victimes préférées du joueur formé à l’OL, puisque c’est la troisième équipe face à laquelle il a marqué le plus de buts dans sa carrière, 9 au total. Il a ainsi été décisif à 15 reprises face aux Barcelonais (9 buts et 6 passes décisives).

Il convient tout de même de nuancer légèrement ses stats, dans la mesure où il n’a pas marqué dans 18 des 26 rencontres disputées face au Barça sous la tunique merengue, et que depuis octobre 2014, il n’a marqué que trois fois face à la formation blaugrana. Le joueur, qui vient de fêter ses 30 ans, sera donc attendu de pied ferme par les supporters du Real Madrid samedi. S’il parvient à être décisif, ou s’il livre une belle prestation même sans marquer et que son équipe prend les trois points, on peut imaginer que les Merengues lui pardonneront sa méforme récente. Le cas échéant, ça risque de se compliquer de plus en plus pour lui. Et il sera de plus en plus difficile pour Zidane de continuer à le défendre...