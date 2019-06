Le Real Madrid et le FC Barcelone sont en pleine effervescence en ce début de mercato. Les Merengues ont déjà fait le gros du boulot, en présentant bon nombre de recrues, et ils s’attaquent maintenant au dossier du milieu de terrain, qui va s’avérer coûteux, surtout si l’état-major madrilène mise finalement sur Paul Pogba. Côté Barcelonais, il va falloir encaisser un chèque encore plus important puisque les Catalans comptent bien s’offrir le duo Griezmann-Neymar cet été. L’occasion de faire un petit onze type des joueurs dont les ennemis jurés souhaitent se séparer.

Rien que dans les cages, il y a du beau monde. Keylor Navas forcément, même si le Costaricien n’a a priori pas spécialement envie de quitter le club de la capitale espagnole. Jasper Cillessen lui a pris la direction Valence. En défense, c’est surtout du côté du Real Madrid qu’il va y avoir des opportunités intéressantes. Theo Hernandez cherchera à relancer sa carrière, et il a une belle cote, en Italie notamment. Autre latéral intéressant, Sergio Reguilon, qui sort d’une très belle première saison avec le Real Madrid. L’arrivée de Ferland Mendy lui ferme cependant les portes. Enfin, pour compléter notre onze type, on retrouve Nacho Fernandez, qui pourrait bel et bien enfin quitter son club formateur cet été. Côté catalan, Sergi Palencia et Marc Cucurella sont aussi des options intéressantes pour les équipes à la recherche de jeunes latéraux talentueux.

Les indésirables du Real Madrid sont bien plus côtés que les Catalans

Au milieu de terrain, là aussi les Madrilènes sont présents en force. Il faut dire qu’avec Dani Ceballos ou Mateo Kovacic, qui s’est bien relancé à Chelsea, les Merengues ont des talents de classe mondiale dans leur effectif. Les deux premiers pourraient rapporter un sacré pactole, puisqu’ils pourraient partir à 50 millions d’euros chacun ! James Rodriguez est lui aussi en train de profiter de la Copa América pour se montrer et Naples serait sur le coup. Le Barça a déjà encaissé un bon chèque pour André Gomes et espère en faire de même pour Denis Suarez, qui n’a pas eu de réussite ces dernières années mais qui a un talent indiscutable comme il l’avait prouvé à Villarreal.

Aux avant-postes, là aussi c’est le Real Madrid qui domine. Philippe Coutinho reste évidemment un sacré client, et le champion d’Espagne en titre compte bien se servir du Brésilien pour renflouer ses caisses, ou même l’utiliser en monnaie d’échange dans l’opération Neymar. Gareth Bale est aussi considéré indésirable à Madrid et Zinedine Zidane lui a déjà fait savoir qu’il n’allait pas avoir de temps de jeu la saison prochaine. Et ça ne se bouscule pas vraiment au portillon pour lui, alors que ses qualités et son talent pourraient faire du bien à bon nombre d’équipes. Et pour le poste d’attaquant de pointe, il y a deux bons coups à faire à Madrid : Raul de Tomas et Mariano Diaz, qui pourraient coûter chacun 20 millions d’euros.

