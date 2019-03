La situation est tendue à Madrid en ce moment. Le club de la capitale sort de deux défaites dans les Clasicos - n’ayant remporté aucune des quatre confrontations disputées face aux Catalans cette saison - et est maintenant à cinq points de la deuxième place en Liga. Des méformes de joueurs importants, et des tensions dans le vestiaire autour du cas Gareth Bale également. Ce midi, Luka Modric était présent en conférence de presse et a évoqué la méforme de son équipe.

« Je ne peux pas te dire ce qui se dit entre nous, mais nous avons parlé et quand les choses ne vont pas bien il faut parler comme une famille. Après ces discussions ça s’est bien passé. Ce qui nous manque cette saison c’est de la régularité, on a bien commencé, après on a perdu des matchs, après on a regagné... Le manque de régularité et de but aussi, c’est évident, mais on travaille et il reste beaucoup de temps et nous ne pouvons pas abandonner », a lancé le Croate, avant de se montrer plus tranchant lorsqu’il a été interrogé sur les conséquences du départ de Cristiano Ronaldo.

« Certains devaient faire un pas en avant »

« C’est un joueur qui manquerait à tout le monde, trouver un remplaçant à Cristiano est presque impossible. Ce qu’il a fait pour ce club... Évidemment qu’il nous manque. Ce qu’a essayé de faire le club, c’est que d’autres clubs prennent son rôle, qu’il se divise entre les joueurs de l’attaque. Et ça, ce n’est pas facile. Cristiano a marqué 50 buts et tu ne peux trouver personne qui marque autant. Certains devaient faire un pas en avant, et pas marquer 50 buts, mais au moins ce qui nous manque, deux ou trois joueurs qui mettent 15-20, ou 10 buts. Et ça, on ne l’a pas. Cristiano n’est pas là et nous ne pouvons pas nous plaindre dix ans de son absence. Le club a fait confiance à des joueurs comme Gareth Bale, Marco Asensio, Karim Benzema, il a recruté Mariano, il y a Vinicius qui fait les choses très bien pour son âge. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme on le souhaite », a-t-il ainsi répliqué.

Voilà qui est clair. Luka Modric - qui a aussi fait son autocritique lors de la même conférence de presse - attend plus de certains joueurs offensifs de son équipe. Il faut dire que lors des deux Clasicos, le seul joueur offensif merengue à avoir su tirer son épingle du jeu est Vinicius Junior, celui qu’on attendait le moins en début de saison, là où Karim Benzema, Lucas Vazquez et Gareth Bale ont clairement déçu. Reste à voir les propos du Croate vont motiver les troupes...