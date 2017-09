C’est un sujet qui fait parler et encore parler de l’autre côté des Pyrénées. Alors que le processus indépendantiste est encore au cœur des débats en Espagne, avec un referendum prévu le 1er octobre en Catalogne, la question de l’avenir des clubs catalans au sein de la Liga se pose encore. Le FC Barcelone et le reste des clubs de la région, comme l’Espanyol ou Girona, pourront-ils continuer à évoluer sur le territoire espagnol ?

Pour Javier Tebas, président du championnat espagnol très présent sur la scène médiatique dernièrement, il n’y a pas de débat.

« Si ça avance, les clubs catalans ne pourront pas jouer dans la ligue espagnole. [...] Le Barça ne pourra pas choisir là où il jouera si le processus d’indépendance est lancé. La loi stipule que le seul état autre que l’Espagne dont les clubs peuvent jouer dans nos compétitions nationales est Andorre », a expliqué le polémique dirigeant espagnol dans des propos relayés par El Pais. Des propos qui font la une des journaux en Espagne et qui témoignent de l’intérêt que portent les gens à ce sujet.

Dès lors, la question de l’avenir du Barça - dont la position en faveur de l’indépendance a toujours été très claire, là où d’autres comme l’Espanyol ne se sont pas manifestés - se pose forcément. Le club perdrait sur tous les plans en jouant dans un championnat catalan, alors que la possibilité de voir Lionel Messi et compagnie en Ligue 1 semble pour l’instant plus tenir du fantasme qu’autre chose. Reste donc à voir comment la situation va évoluer, mais une chose est sûre, on n’a pas fini d’entendre parler de cette histoire...