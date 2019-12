Dans le cadre de la dix-huitième journée, le FC Barcelone accueillait Alavés au Camp Nou. Après le nul concédé face au Real Madrid (0-0) en début de semaine, les hommes d’Ernesto Valverde souhaitaient relancer la machine pour conserver leur place de leader. Le technicien ibérique s’appuyait sur un 4-3-3 et titularisait notamment Samuel Umtiti, Carles Alena et Arturo Vidal. Côté Alavés tenu en échec par Leganés (1-1) le week-end dernier, Asier Garitano optait pour un 4-2-3-1 avec le seul Lucas Perez en pointe. Après de longues séquences de possession, les Blaugranas ouvraient le score juste avant le quart d’heure de jeu.

Vidal décalait Suarez sur la droite dont le centre trouvait Griezmann à l’entrée de la surface. L’international français décochait une belle frappe enroulée et trompait Pacheco (1-0, 14e). Alavés montrait le bout de son nez peu avant la demi-heure de jeu. Alerté dans la profondeur, Wakaso fixait Umtiti dans la surface mais voyait le cadre se dérober sur sa tentative (28e). Rarement inquiétés, les Blaugranas géraient tranquillement le match. Sur un contre, Griezmann échangeait avec Messi.

Encore un éclair de génie signé Messi

La Pulga s’infiltrait dans la défense et voyait sa tentative longer la ligne des buts gardés par Pacheco (38e). Juste avant la pause, le Barça creusait l’écart. A l’entrée de la surface, Messi alertait Suarez qui décalait Vidal. La frappe du milieu chilien ne laissait aucune chance à Pacheco (2-0, 45e). Au retour des vestiaires, le Barça se faisait surprendre par son adversaire. Rioja décalait sur la gauche Oscar Duarte dont le centre trouvait la tête de Pons qui trompait Ter Stegen (2-1, 58e). Une réduction du score qui semait un peu la zizanie au sein des Blaugranas. Suite à une mésentente entre Ter Stegen et Piqué, le ballon revenait sur Rioja dont la frappe passait à côté alors que le but était vide (58e).

Trois minutes plus tard, Duarte à la réception d’un corner voyait sa tête filer juste à côté (61e). Le FC Barcelone prenait le large sur un nouvel éclair de génie signé Messi. Suarez décalait qui La Pulga qui à l’entrée de la surface décochait une frappe imparable pour Pacheco (3-1, 69e). Un troisième but qui libérait le leader de la Liga. Décalé sur la droite par Suarez, Vidal centrait pour le buteur uruguayen dont la tête était déviée du bras par Aguirregabiria (74e). L’arbitre indiquait le point de penalty après consultation de la VAR. Luis Suarez ne tremblait pas et transformait la sentence (4-1, 75e). Grâce à ce douzième succès de la saison, le FC Barcelone prenait provisoirement trois points d’avance sur le Real Madrid.

