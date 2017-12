Le Real Madrid pouvait profiter du match nul concédé par le Barça un peu plus tôt dans la journée pour revenir un peu sur le leader de la Liga. La tâche ne s’annonçait pas simple en terre basque où le déplacement à San Mames est toujours un piège pour les grands d’Espagne. Zidane bénéficiait tout de même de son onze type avec entre autres Ronaldo et Benzema, épaulés par Isco. Bale était lui le grand absent de ce déplacement. L’Athletic se présentait lui en 4-2-3-1 sans Laporte avec Mikel Rico et encore Raul Garcia dans l’entrejeu. Une composition qui aurait la bonne idée de ramener au moins un point après un début de saison décevant et une 16e place.

Le début de rencontre était animé. Les deux formations parvenaient à se créer des occasions mais cela manquait de réalisme pour faire évoluer le tableau d’affichage. Benzema trouvait le poteau dès la 7e. Aduriz lui répondait d’une tête non cadrée (13e) alors que Ronaldo frappait un coup-franc à côté de la cage de Kepa (15e). Le gardien captait ensuite un tir du Portugais (17e) puis un autre de Kroos (21e). Les Leones répondaient par l’intermédiaire d’Inaki Williams. Le jeune ailier manquait une grosse opportunité dans les six mètres (18e) avant de mettre Navas à contribution d’une frappe croisée (27e). Aduriz était lui tout près d’ouvrir le score (29e).

Le poteau pour Ronalo, Ramos expulsé

Le Real terminait mieux cette première période avec Kroos et Ronaldo qui n’accrochaient pas le cadre (31e, 35e). Le quadruple Ballon d’Or était une nouvelle fois en manque de réussite sur cette pelouse qui ne lui réussit pas. Il fallait faire mieux en seconde période pour forcer le destin de cette rencontre alors que la pluie redoublait d’intensité. Mais c’était bien Bilbao qui se procurait un temps fort au retour des vestiaires. Seul, Susaeta avançait dans le couloir gauche avant de distiller un centre côté gauche pour Aduriz qui forçait Navas à un arrêt compliqué (48e). C’est ensuite Williams qui servait Susaeta pour une tentative de lob stoppé par le portier madrilène (56e).

Le Real Madrid pliait sans rompre et montrait les dents sur la fin de rencontre. Dans l’obligation de s’imposer, les Merengues poussaient d’autant que les Basques reculaient face à la pression. Ces derniers défendaient de plus en plus bas mais sans jamais craquer. Il y avait bien ce numéro de Ronaldo avec cette frappe en pivot qui terminait sur le poteau (71e) et Kepa captait la tête de la star portugaise (85e). Le champion en titre avait loupé le coche car quelques instants plus tard, Ramos écopait d’un second avertissement et laissait ses partenaires terminer à dix (86e). Bilbao a un peu tenté de surprendre les hommes de Zidane sur la fin mais le nul est logique et le Real Madrid perd encore des points dans la course au titre.

