Après le match nul du Barça chez le Betis (1-1) et la défaite de Séville contre l’Espanyol (3-1), le Real Madrid avait une opportunité en or pour prendre le large en tête de la Liga. Les Merengues traversent pourtant un moment compliqué, puisqu’ils restaient sur une seule victoire lors de leurs quatre dernières rencontres toutes compétitions confondues. La faute à de nombreuses blessures, Zinedine Zidane devait aligner une équipe plus ou moins remaniée. Critiqués et sifflés à l’annonce de leur nom par le speaker, Danilo et Karim Benzema étaient bien présents sur la pelouse au coup d’envoi. Du côté de la Real Sociedad, il y avait aussi plusieurs changements dans le onze, Carlos Vela ou Xabi Prieto démarrant sur le banc. Le latéral français Kevin Rodrigues fêtait sa première titularisation en équipe première.

Les Basques s’offraient la première grosse situation chaude de la partie, avec un débordement d’Oyarzabal côté droit, mais Varane dégageait la passe en retrait du jeune ailier donostiarra (4e). La rencontre s’annonçait extrêmement ouverte, puisque le Real Madrid se montrait aussi dangereux, avec un excellent Lucas Vazquez sur son côté droit. Keylor Navas devait lui s’employer à fond pour sortir une main décisive sur un coup franc tiré par l’ancien de la Casa Blanca Willian José (16e). Et comme souvent dans ces cas là, les deux entraîneurs ont demandé à leur équipe de resserrer les lignes. Résultat : les occasions étaient de plus en plus rares, et les deux formations tentaient de faire la différence via des actions individuelles, sans succès. Jusqu’à ce que Cristiano Ronaldo offre un véritable caviar à Kovacic, qui remportait son mano-à-mano face à Rulli pour donner l’avantage au club de la capitale (1-0, 38e). Les troupes d’Eusebio tentaient de répondre, en vain, à l’image de cette frappe de Juanmi non cadrée de peu (44e).

Cristiano Ronaldo a répondu aux critiques

Et la deuxième période allait démarrer sur les chapeaux de roues puisque Cristiano Ronaldo doublait la mise à la 50e minute. Cette fois, le Portugais et Kovacic allaient inverser les rôles. Le Croate servait à merveille le Ballon d’Or 2016, qui terminait l’action d’un joli ballon piqué face à Rulli (2-0, 51e). Un but qui a sonné les Basques, qui avaient énormément de mal à réagir. Le Lusitanien en profitait également pour mettre fin, temporairement du moins, aux critiques apparues à son encontre ces derniers temps. C’est moins le cas de Karim Benzema, qui a encore essuyé des sifflets lorsqu’il a été remplacé en deuxième période, remplacé par Alvaro Morata. Des sifflets qui étaient tout de même minoritaires, l’attaquant français ayant également reçu multitude d’applaudissements.

Quoi qu’il en soit, le Real Madrid tenait la rencontre par le bon bout. Morata voyait l’arbitre lui annuler un but, pendant que Lucas Vazquez butait sur Rulli. Derrière, Íñigo Martínez était expulsé après une faute grossière sur Casemiro (73e). Autant dire que la rencontre était pratiquement pliée à un quart d’heure de la fin. Les Madrilènes n’en avaient cependant pas fini, et après un superbe centre de Lucas Vazquez, Morata l’expédiait au fond de la tête (3-0, 82e). Les trois points en poche, le Real Madrid a désormais un avantage conséquent de quatre points sur ses deux poursuivants, Séville et le Barça. Le tout avec un match de moins. Autant dire que ça sent bon le titre final pour Zinedine Zidane et ses hommes...

