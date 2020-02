Arrivé à Madrid contre un joli chèque de 60 millions d’euros cet été, Luka Jovic devait rapidement s’imposer comme un joueur important de l’équipe de Zinedine Zidane. Personne n’attendait de lui qu’il s’empare de la place de titulaire de Karim Benzema dès cette saison bien sûr, mais le Serbe était vu comme un sacré joker offensif pour les rencontres où le Real Madrid serait en difficulté, et comme un titulaire en puissance lors des matchs moins importants où KB9 pourrait souffler. Mais un peu plus de six mois après son arrivée, le bilan est décevant.

L’ancien de l’Eintracht n’a mis qu’un seul petit but en quatorze rencontres de Liga (dont 4 titularisations seulement), celui du 5-0 face à Leganés à la fin du mois d’octobre. Pire encore, il affiche un manque d’automatismes flagrant avec ses partenaires, quel que soit le dispositif dans lequel il est utilisé et quels que soient les partenaires alignés à ses côtés. Des prestations compliquées qui lui valent des critiques de partout, et que le joueur assume pleinement si on se fie à son interview accordée à la chaîne Youtube Sport Afternoon.

« Je regarde des vidéos de moi l’an dernier et je me demande : "qu’est-ce qui m’arrive ?" »

« Je sens encore une atmosphère négative quand on parle de mon jeu au Real Madrid, mais je crois que je vais prouver aux gens les raisons qui font que je suis ici. Que je suis ici parce que j’ai de la qualité et les enfants pourront m’admirer pour beaucoup d’années et se motiver avec mes matchs et mes buts sous le maillot madrilène », a-t-il d’abord lancé, avant de tacler les médias de son pays natal qui selon lui parlent plus de sa vie privé que du fait qu’il soit joueur de foot : « la Serbie devrait être fière d’avoir un joueur au Real Madrid ».

« Je vais être sincère. Je ne suis pas content de ma saison, du moins jusqu’à maintenant. Premièrement, car je sais que je peux progresser. Des fois sur Youtube je regarde des vidéos de moi l’an dernier et je me demande : "qu’est-ce qui m’arrive ?". Mais on sait que le Real Madrid est un grand club, et que pour les joueurs avec de l’expérience c’est difficile de s’adapter. Et encore plus pour un jeune de 21 ans qui a coûté 60 millions d’euros. La pression est très grande, je me bats sans succès pour l’instant. Mais j’espère que la situation va changer », a conclu le joueur passé par Benfica. Le calendrier chargé qui attend le Real Madrid dans les prochaines semaines devrait lui offrir de nouvelles opportunités. À lui de les saisir...