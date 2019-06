La révolution est en marche au Real Madrid. Avec Rodrygo, Eder Militão et Luka Jovic, en attendant Eden Hazard voire Ferland Mendy, Zinedine Zidane réalise un sacré lifting au sein de la Casa Blanca. Et toutes ces nouvelles têtes arboreront un nouveau maillot pour les rencontres au Santiago Bernabeu. Une tunique présentée ce vendredi par le club merengue et son équipementier.

Un nouvel opus épuré, faisant la part belle à la couleur du club, le blanc, et à l’or. Une référence à la couronne qui surplombe l’écusson de l’écurie madrilène que l’on retrouve au niveau de la marque allemande, du principal sponsor maillot, du col et des trois bandes au niveau des épaules.

Ce retour du doré, déjà utilisé lors de l’exercice 2011/12, symbolise « le début d’une nouvelle ère », « la faim de trophées », « le désir de réécrire l’histoire » et de « retrouver le chemin de la gloire ». Lucas Vazquez, Sergio Ramos, Luka Modric, Karim Benzema, Isco, Marcelo et Gareth Bale sont les joueurs choisis par adidas et le Real pour présenter ce nouveau maillot.

En plus du maillot domicile 2019/2020, le Real Madrid a dévoilé une nouvelle collection training noir et or et des tenues sportswear reprenant le code couleur de ce jersey home.

Quant au maillot extérieur du club Merengue, il faudra attendre le 27 juin pour le découvrir. Enfin, concernant le maillot Third, traditionnellement porté en Ligue des Champions par la formation espagnole, il faudra attendre le 29 juillet.

