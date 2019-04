Plus on se rapproche du mercato estival, plus l’avenir de Paul Pogba donne l’impression de s’écrire loin de Manchester. Depuis quelques temps déjà, la presse britannique explique que le champion du monde veut faire ses valises, n’étant pas satisfait de la situation de son club. Dans le même temps, en Espagne, on assure que Zinedine Zidane est prêt à tout pour l’attirer à Madrid cet été, lui qui serait convaincu par la capacité du natif de Lagny à s’intégrer dans le vestiaire merengue.

Ole Gunnar Solskjær a beau expliquer dans ses différentes conférences de presse que son milieu de terrain va rester du côté d’Old Trafford, tous les éléments pointent vers un départ. Dans son édition de samedi, le quotidien AS va même plus loin. En plus de confirmer que l’ancien de la Juventus a bien demandé à ses dirigeants de le laisser partir et de négocier avec le Real Madrid, on apprend qu’un accord aurait déjà été trouvé entre le joueur et le club espagnol.

Un salaire déjà fixé

Ainsi, le Real Madrid et Paul Pogba se seraient déjà mis d’accord sur un salaire de 12 millions d’euros nets, soit environ 2 millions de plus que ce qu’il perçoit actuellement à Manchester United, toujours selon le média ibérique. Ce dernier précise que si Paul Pogba a pris cette initiative rapidement, c’est pour que son transfert ne devienne pas un long feuilleton interminable, comme ce fut le cas à l’été 2016, et il souhaite rejoindre Madrid pour gagner les titres qu’il ne gagnera pas, selon lui, à Manchester.

Le club anglais ne fera cependant pas de cadeaux au Real Madrid, qui souhaite construire son avenir autour de l’international tricolore. AS ajoute d’ailleurs que Gareth Bale, indésirable à Madrid, pourrait avoir un rôle à jouer dans ces négociations. Un échange entre le Gallois et le Français ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais une chose semble sûre, Paul Pogba veut absolument jouer à Madrid la saison prochaine.