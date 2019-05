Il y a quelques jours, le quotidien l’Equipe affirmait qu’un accord avait été trouvé entre le Real Madrid et Chelsea pour le transfert d’Eden Hazard, pour un montant environnant les 100 millions d’euros. En Espagne, on se montre aussi particulièrement confiant quant à l’arrivée de la star belge du côté de la capitale. Mais les informations publiées en Angleterre elles sont plus mesurées, et si l’intérêt du Real Madrid est bien confirmé par les médias britanniques, on semble encore assez loin d’un accord.

Le Telegraph explique ce samedi que le Real Madrid va faire une nouvelle offre pour Eden Hazard après la finale d’Europa League qui opposera Chelsea à Arsenal mercredi soir (21h, à suivre en direct sur notre site). Des négociations qui s’avèrent difficiles et compliquées pour les Merengues, bien qu’ils restent confiants. Le club anglais a fait savoir au Real Madrid qu’il attend 130 millions de livres pour son joueur, soit un peu moins de 150 millions d’euros.

Le Real Madrid ne veut pas offrir plus de 100 millions

Un montant considérable pour un joueur à qui il ne reste qu’un an de contrat, et selon ce même journal, les Madrilènes n’ont pas l’intention d’offrir plus de 100 millions d’euros pour le joueur des Diables Rouges. De son côté, le joueur n’a qu’une intention : rejoindre le Real Madrid. Il l’aurait déjà fait savoir à ses dirigeants, et il n’a pas du tout prévu de prolonger son contrat, quitte à rester un an de plus en Angleterre et rejoindre l’Espagne gratuitement l’été prochain.

Toutes les parties semblent condamnées à s’entendre dans ce dossier, puisqu’on peut imaginer que Chelsea n’a pas du tout envie de voir son joueur partir gratuitement en juin 2020. Mais force est de constater que les négociations s’annoncent longues, d’autant plus que la sanction de la FIFA qui plane au-dessus du club londonien et les nombreux dossiers chauds que doit gérer le Real Madrid en parallèle ne vont pas aider.