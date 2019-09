En réussissant l’incroyable défi de recruter la paire Neymar-Mbappé en 2017 au nez et à la barbe du Real Madrid et du FC Barcelone, le Paris Saint-Germain savait qu’il devrait faire face, un jour ou l’autre, à un retour de flamme des deux géants espagnols. C’est d’ailleurs ce qu’il s’est passé cet été lorsque Neymar a fait savoir qu’il désirait rentrer en Catalogne. Pour Mbappé, c’est la Casa Blanca qui est venue frapper au portillon avant de rebrousser chemin, sans lâcher l’affaire pour autant. En effet, si le Real Madrid n’a pas souhaité insister en 2019, il promet une offensive plus musclée en 2020. Récemment interrogé en marge d’une assemblée de socios, Florentino Pérez a d’ailleurs confirmé cette thèse. « Bien sûr que nous voudrions un Français, dont ils (les médias, ndlr) évoquent le nom. Nous irons le chercher. Mais ils ne le vendent pas. »

Reste que tous ces scénarii ne sont pas à l’abri d’un rebondissement XXL. Le Barça pourrait venir contrecarrer les plans madrilènes. La saga Neymar n’a pas fait l’unanimité au sein de la direction barcelonaise. Pour beaucoup, l’absence du président Josep Maria Bartomeu aux différentes réunions entre le Barça et le PSG est d’ailleurs un signe évident du désir mesuré du président culé de faire revenir le Brésilien. Un détail qui tranche avec son implication directe dans le raid organisé à Amsterdam l’hiver dernier pour arracher Frenkie de Jong des mains parisiennes. Une interrogation sur la volonté présidentielle réelle de rapatrier le « Ney » qui a également été sous-entendue par Lionel Messi lui-même dans son interview donnée hier au journal catalan Sport.

Certains dirigeants du Barça préfèrent Mbappé à Neymar

« Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas s’ils ont fait de leur mieux. Je n’avais pas beaucoup d’informations sur la façon dont les négociations se déroulaient et je ne peux pas dire si Barcelone a fait tout son possible ». Le Barça reviendra-t-il alors vraiment à la charge, comme l’a laissé entendre son directeur de la section football, Javier Bordas ? Hier, le porte-parole du club Josep Vives avait apporté un bémol à ce sujet. Aujourd’hui, Mundo Deportivo annonce qu’il y a carrément un énorme débat en interne : recruter Neymar... ou Kylian Mbappé ! Pour beaucoup, le jeune crack du Paris Saint-Germain est perçu comme une cible bien plus intéressante que le natif de Mogi das Cruzes, dont les récents déboires et le départ chaotique du Barça ont semé énormément de scepticisme dans les travées du Camp Nou.

L’option Mbappé est vue par certains comme un joueur qui ne provoquera pas de rejet chez certains socio blaugranas, contrairement à l’Auriverde. Le natif de Bondy serait alors considéré comme un vrai 9, soit un choix parfait pour préparer la succession de Luis Suarez, le tout, en trouvant une manière de l’accorder avec Lionel Messi et Antoine Griezmann. Enfin, il convient de rappeler que l’intérêt culé pour le champion du monde français 2018 n’est pas vraiment nouveau. En 2017, le Barça avait lui aussi tenté sa chance avec le Real Madrid et le PSG. Le club de la capitale est prévenu : après avoir bataillé pour garder Neymar, il aura encore plus de travail l’été prochain...

