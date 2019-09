A l’heure où Neymar en a terminé avec ses obligations internationales et qu’il s’apprête à faire son retour à Paris, son avenir fait toujours autant parler. Hier, les médias brésiliens ont ainsi relayé les propos tenus par son père lors d’un sommet à Edimbourg. Des propos soulignant la déception du clan Neymar de ne pas avoir pu boucler à temps le retour de l’international auriverde au FC Barcelone.

Des déclarations publiées par bribes puisque quelques heures plus tard, Fox Sports relayait une nouvelle phrase de l’agent du joueur indiquant que les négociations avec le Barça n’étaient pas terminées. Une version renforcée par le directeur de la section foot du club culé, Javier Bordas. Présent à Medellín (Colombie) pour assister au sommet Economia Naranja (« économie orange » voulue par le gouvernement colombien se basant sur les entreprises créatives et spécialisées dans la culture pour générer des richesses), le dirigeant blaugrana a donné plus de corps aux récentes déclarations du père de Neymar

Le Barça n’a pas baissé les bras pour Neymar

Dans des propos publiés par l’agence de presse EFE et relayés par le quotidien AS, le dirigeant catalan a bien confirmé que le champion d’Espagne en titre n’avait pas abandonné l’idée de rapatrier Neymar au Camp Nou. « Tant qu’il voudra toujours revenir, nous ferons tout notre possible pour qu’il puisse revenir », a-t-il commencé à affirmer, avant d’ajouter que l’opération était « économiquement viable ».

Mais ce n’est pas tout. « On verra. Tout change vite dans le monde du football, mais Neymar c’est Neymar. Ce cas est spécial. C’est un joueur exceptionnel qui veut venir au Barça. il ne s’est pas adapté à Paris, il s’est trompé en allant là-bas. Lui-même l’a reconnu ». Qu’on se le dise, le feuilleton Neymar va reprendre de plus belle dans les mois à venir. Et peut-être même bien avant le mercato estival 2020...

