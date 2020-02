Le FC Barcelone a passé un hiver plus que chaotique. Les Barcelonais ont en effet limogé leur coach, Ernesto Valderde, et ont choisi pour le remplacer l’ancien du Betis et de Las Palmas, Quique Sétien. De cela a découlé une embrouille entre Lionel Messi et Éric Abidal, le premier reprochant au second une sortie dans la presse à propos du fait que les joueurs avaient plus ou moins lâché Valverde. Mais ce n’est pas tout. Les Catalans ont aussi perdu sur blessure Ousmane Dembélé et n’ont pas - encore - pu se renforcer que ce soit devant ou au milieu.

Le Barça a cherché quelques profils cet hiver, mais sans jamais parvenir à boucler un dossier. Outre la recherche infructueuse d’un attaquant, pour pallier la sérieuse blessure de l’Uruguayen Luis Suarez, les dirigeants ont tâté le terrain pour faire venir un milieu créatif. Ils ont même carrément contacté Andrés Iniesta d’après les informations de Sport, mais pour les mois à venir cette fois-ci, sachant que le mercato au Japon est ouvert jusqu’au 27 mars.

L’ancien joueur du club, qui est parti à l’été 2018 pour rejoindre le Vissel Kobe au Japon avec qui il vient de remporter la Super Coupe du Japon, souhaite terminer son contrat avec son club dont il est capitaine, mais il s’est senti valorisé par cet appel. Il pourrait être amené à réfléchir d’ici la saison prochaine. Quique Setién a admis il y a quelques jours avoir rêvé de faire revenir la légende barcelonaise. Nul doute qu’une arrivée comme celle-ci aurait donné un peu plus d’allant à la formation dirigée depuis peu par Quique Sétien.