Après Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior (19 ans) à l’été 2018, Éder Gabriel Militão (21 ans) et Rodrygo Silva de Goes (18 ans) cet été, le Real Madrid étudie la possibilité de recruter un nouvel espoir du football brésilien. Son nom ? Reinier Jesús Carvalho. Pépite de Flamengo, le milieu de terrain de 17 ans a ces derniers mois tapé dans l’œil de plusieurs grands clubs tels que l’Ajax Amsterdam, l’Atletico de Madrid, Manchester United ou encore le Paris Saint-Germain. Mais du côté de la capitale espagnole, le journal AS avance aujourd’hui un plan détaillé qui mènerait l’espoir de Brasilia du côté de la Casa Blanca… et ce dès cet hiver.

Il y a quelques heures, Jorge Jesus, coach de Flamengo, avait signé une déclaration sans équivoque. Dans une interview accordée au journal portugais Record, ce dernier déclarait : « j’ai lancé trois joueurs. Un de 17 ans (Reinier, ndlr), un de 18 ans et un autre de 19 ans. Ils ont été titulaires dans certains matches du Flamengo. Celui qui a 17 ans va être vendu à un grand club d’Europe pour plusieurs millions d’euros, dans les jours qui viennent. » Son départ acté, reste à savoir pour quelle destination le jeune prodige va opter. La presse espagnole semble déjà avoir la réponse. Selon As, le Real Madrid pourrait enrôler Reinier dès le 19 janvier… date à laquelle il deviendra majeur.

30 millions et des bonus, un contrat longue durée

Les relations entre le club madrilène et la formation brésilienne sont au beau fixe. L’été dernier c’est du Mengão qu’était arrivé Vinicius Junior, transféré chez les Merengues pour 45 millions d’euros. Sur les rangs depuis 2016, le Real Madrid n’a jamais caché son intérêt à Flamengo. Le club brésilien a préparé le terrain en novembre dernier, en prolongeant le contrat de son prodige jusqu’en 2024, avec une augmentation de salaire à la clé et une réduction de sa clause libératoire, passée de 62 à 35 millions afin de faciliter son départ. Si les chiffres ne diffèrent que de quelques unités, les Merengues souhaiteraient éviter le paiement de la clause (35 millions), et les négociations avoisineraient les 30 millions plus une série de variables.

Le Real Madrid aurait déjà préparé un contrat pour le jeune prodige qui a cette saison disputé 14 matches de championnat (6 buts, 2 passes décisives) et une rencontre de Copa Libertadores, avec deux titres à la clé ! Reinier rejoindrait la capitale espagnole pour cinq ou six saisons, avec des débuts prévus avec la Castilla, au retour du tournoi pré-olympique qu’il doit disputer avec les U23 du Brésil du 18 janvier au 9 février prochains. Le dernier obstacle à l’opération, si l’on en croit le média espagnol, serait qu’une place se libère au sein de l’équipe réserve entraînée par Raul, qui ne peut accueillir que 22 joueurs. Un obstacle qui n’en est pas un puisque le club merengue aurait déjà bouclé le transfert de Manu Hernando, vers le Racing de Santander. Les voyants sont au vert et le Real Madrid semble bien parti pour frapper un grand coup sur ce mercato !