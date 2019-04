La nouvelle a fait l’effet d’une bombe et a pris tout le monde de court à Madrid. Arrivé au Real en 2011 et lié à la Casa Blanca jusqu’en 2022, Raphaël Varane aurait envie de changer d’air après avoir tout gagné avec les Merengues. Une nouvelle qui, si elle se confirme, chamboulerait fortement les plans estivaux du Real Madrid. Après avoir engagé le Brésilien du FC Porto, Eder Militão, les Madrilènes pensaient avoir bouclé leur recrutement défensif et se projetaient presque exclusivement sur le recrutement offensif. Un Varane incertain change la donne.

Pourtant, les parties concernées tentent de calmer le jeu. L’ancien Lensois est sorti du silence pour indiquer qu’il se sentait toujours au bien à Madrid, sans démentir pour autant ses supposées envies d’ailleurs. Et de son côté, Zinedine Zidane a clairement fait savoir qu’il comptait bien conserver son défenseur. « Il y a beaucoup de discussions ici, les gens peuvent penser et écrire ce qu’ils veulent. La seule chose à laquelle je pense c’est que le joueur est très bon ici. Cela fait huit ans qu’il est là et il a toujours été phénoménal. Je ne le vois pas comme cela a été dit. Je le vois heureux et impliqué dans ce qu’il fait tous les jours ».

Paris prêt à bondir ?

Sauf que cela ne devrait pas calmer les ardeurs des courtisans du champion du monde français. D’ailleurs, après la Juventus ou Manchester Unted, AS affirme que le Paris Saint-Germain a rejoint la liste des prétendants. Une rumeur qui ne serait pas une réponse médiatique du club de la capitale à l’intérêt merengue pour Kylian Mbappé selon le quotidien espagnol, qui précise que Varane serait considéré comme le successeur de Thiago Silva. Agé de 25 ans et désireux de sortir de son confort madrilène, Varane présente un profil intéressant, même si plusieurs bémols ne manqueraient pas d’être soulignés du côté de la Porte d’Auteuil.

Premièrement, beaucoup d’observateurs ont déjà souligné à plusieurs reprises le manque d’impact du Français lorsqu’il n’avait pas Sergio Ramos à ses côtés, notamment dans les grands rendez-vous. Un aspect récemment épinglé par la presse madrilène. Varane serait-il donc un renfort utile pour une défense parisienne présentant les mêmes symptômes, notamment en Ligue des Champions ? Enfin, l’autre bémol concerne le prix du joueur. À l’heure où Paris doit gérer d’autres chantiers prioritaires déjà très coûteux (le recrutement entre autre d’un milieu défensif, prolongations éventuelles de Neymar et de Mbappé), les Rouge-et-Bleu ne voudront peut-être pas mettre un sacré coup de canif à leur budget mercato avec le recrutement d’un élément estimé à au moins 100 M€.