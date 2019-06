Hier soir, tout Madrid n’avait d’yeux que pour Eden Hazard. Officiellement présenté devant les socios merengues, la nouvelle star du Real Madrid a attiré au moins 50 000 spectateurs au Santiago Bernabéu. Après de longues années sans grandes folies sur le marché des transferts, la Casa Blanca a renoué avec la tradition des galactiques en s’offrant un renfort à 100 M€. Mais à Madrid, les socios du Real ont visiblement été habitués au caviar. Ils en veulent toujours plus.

En effet, alors que la présentation d’Hazard avait lieu, plusieurs supporters ne se sont pas gênés pour réclamer la venue de Kylian Mbappé. De quoi flatter l’égo du joueur du Paris Saint-Germain. Mais si le transfert du natif de Bondy reste très compliqué à réaliser, une chose est sûre : Zinedine Zidane veut encore faire un gros coup sur le marché. Et il vise toujours Paul Pogba. Depuis plusieurs semaines, tout a été écrit ou presque sur le joueur de Manchester United. Très apprécié par ZZ, le champion du monde 2018 semblait bien parti pour rallier Madrid.

Le Real Madrid est prêt à gâter Mbappé, pas Pogba

Mais depuis plusieurs semaines, l’affaire se complique. Sérieusement. Outre le prix élevé réclamé par Manchester United, la Casa Blanca sait que la Juventus fait également un gros pressing pour rapatrier Pogba dans le Piémont. Autant d’éléments auxquels s’ajoutent les exigences financières du joueur et de son agent, Mino Raiola. Très gourmands, ces deux-là ont déjà été avertis que le Real était certes intéressé, mais qu’il ne ferait pas de folies au point de bouleverser la grille salariale. Un message qu’a répété le club merengue.

« Si vient un Neymar ou un Mbappé, on pourra aisément leur donner 20 M€ net annuels parce que ce sont d’immenses stars mondiales. Mais un joueur comme Pogba, aussi bon soit-il, ne peut débarquer comme ça et devenir d’un coup le mieux payé de l’effectif. Il doit réfléchir et faire réfléchir ceux qui le conseillent », a indiqué un responsable de la Casa Blanca dans les colonnes de L’Equipe du jour. Pogba et Raiola sont prévenus. Changeront-ils pour autant leur fusil d’épaule ?

