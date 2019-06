L’intérêt de Zinédine Zidane et du Real Madrid pour Paul Pogba n’est plus un secret pour personne. Alors que Florentino Pérez se dit prêt à débourser 150 millions d’euros pour répondre aux attentes de son technicien et s’offrir le milieu de terrain français, Manchester United en attendrait bien plus.

En effet, selon le Mirror, les Red Devils n’envisageraient de lâcher leur numéro 6 que contre un chèque avoisinant les 170 millions. Toujours selon le média anglais, le dossier pourrait donc être ouvert sur la durée. Manchester United ayant le luxe de pouvoir prendre son temps, Paul Pogba étant sous contrat jusqu’en 2021, le club mancunien risque de jouer la montre.

