Le message était clair. Le 16 juin dernier, Paul Pogba avait clairement expliqué qu’il souhaitait relever un nouveau défi : « après cette saison et tout ce qui s’est passé cette saison, ma saison étant aussi ma meilleure saison... Je pense que pour moi, ce pourrait être un bon moment pour relever un nouveau défi ailleurs. Je pense à ceci : avoir un nouveau défi ailleurs. » Des déclarations qui avaient fait grand bruit, au moment où la Juventus et le Real Madrid étaient sur le coup. Et vendredi, son agent Mino Raiola en a remis une couche.

« Tout le monde au club, du manager au propriétaire, connaît les souhaits de Paul. Tout le monde connaît la volonté de Paul d’aller de l’avant. Nous sommes en plein processus. Tout le monde sait quels sont les sentiments de Paul », avait lâché l’agent italien au sujet du milieu de terrain français. Cet été, « La Pioche » devrait donc changer de formation. Et le club qui pourrait rafler la mise serait tout simplement le Real Madrid. Alors que leurs premières propositions avaient été refusées par les Red Devils pour le champion du Monde, les Merengues seraient sur le point de revenir à la charge.

Le Real ne devrait pas mettre 150M€

L’Equipe nous apprend en effet ce samedi soir que les dirigeants madrilènes, le président Florentino Pérez en tête, seraient sur le point de faire une nouvelle offre à MU pour tenter de s’attacher les services du joueur de 26 ans. La Casa Blanca devrait proposer 80 millions d’euros au club anglais dans un premier temps, avec éventuellement Gareth Bale compris dans la transaction. Dans une situation compliquée au Real Madrid, l’international gallois ne semblerait cependant pas prêt à revoir son salaire à la baisse. Reste désormais à savoir si cette offre plaira aux Red Devils.

En août 2016, Manchester United avait en tout cas sorti le chéquier pour recruter Paul Pogba, alors joueur de la Vieille Dame, avec un transfert à 105M€. L’offre du Real Madrid pourrait donc ne pas suffire, d’autant plus que la formation mancunienne attendrait au moins 150 millions d’euros pour laisser filer son joueur. Un montant que les Madrilènes ne seraient pas prêt à mettre selon le quotidien sportif. Le feuilleton Paul Pogba devrait donc repartir de plus belle. En attendant, le Français est attendu dans quelques heures pour s’envoler avec les Red Devils pour l’Australie, lieu de la première tournée estivale de MU.

