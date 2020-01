Partira ? Partira pas ? Pour le moment, si la volonté d’Edinson Cavani de plier bagage dès ce mois-ci est une certitude, personne ne sait encore si la direction francilienne acceptera ou non de vendre le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale. Pour rappel, suite aux déclarations de Leonardo, la famille du joueur a confirmé qu’il serait préférable de voir El Matador faire ses adieux au PSG.

Une sortie médiatique pas surprenante puisqu’elle fait le jeu de l’Atlético de Madrid, principal courtisan de Cavani. Les Colchoneros sont d’ailleurs prêts à payer une indemnité de transfert cet hiver pour l’avoir immédiatement, plutôt que de patienter tranquillement jusqu’à la fin du contrat du joueur en juin prochain. Hier, une nouvelle offre de 15 M€ + 3 M€ de bonus a été évoquée en ce sens. Un pressing constant qui a également débouché sur une nouvelle sortie médiatique.

L’Atlético prêt à tout pour Cavani

Edinson Cavani (32 ans) a en effet vu le président des Colchoneros, Enrique Cerezo, confirmer son intérêt aux principaux médias espagnols. « J’aimerais voir tous les grands joueurs à l’Atlético et Cavani est un grand joueur. Je ne sais pas si les négociations vont se poursuivre. J’imagine qu’ils continuent à négocier et qu’on ne saura rien avant le dernier jour ». Et si le Telegraph parlait toujours hier soir d’un intérêt de Manchester United, les Matelassiers semblent confiants quant à l’issue positive de ce dossier.

C’est en tout cas ce qu’annonce la radio Cadena COPE qui précise que Diego Simeone a mis une grosse pression à ses dirigeants pour le recruter. Une volonté qui n’est plus à prouver puisque les Espagnols sont disposés à consentir un énorme investissement pour un joueur de 32 ans. Le média ajoute même que l’ensemble de l’opération Cavani (transfert + salaires ) coûterait pas moins de 80 M€ à l’Atlético (impôts compris) pour deux ans et demi de contrat ! Il n’y a pas de doute, Cavani est bien désiré à Madrid.