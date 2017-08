L’arrivée de Neymar au Paris Saint-Germain passe mal chez les grands d’Europe. Premier vexé, le FC Barcelone n’a toujours pas pardonné au club de la capitale de lui avoir chipé son prodige brésilien. « Aucun joueur ne peut être au-dessus du Barça. Aucun intérêt personnel ne peut être supérieur à celui du Barça. Nous avons plus de 118 ans d’histoire avec de nombreux grands joueurs. Nous sommes un club de plus de 140 000 socios. Le Barça n’est la propriété d’aucun groupe, d’aucun investisseur, d’aucun cheikh ou oligarque » , avait d’ailleurs déclaré le président blaugrana Josep Maria Bartomeu à ce sujet.

Depuis, les réactions de méfiance vis-à-vis du PSG n’ont pas arrêté de pulluler. Premier à monter au créneau lorsqu’il s’agit d’évoquer les folies dépensières parisiennes, le Bayern Munich avait imité en France par un certain Jean-Michel Aulas. Depuis, le club bavarois s’est montré un peu moins vindicatif à l’encontre du PSG de QSI, étrangement après avoir signé un partenariat avec l’aéroport de.. Doha. Mais la fronde ne baisse pas pour autant chez les autres ténors du Vieux continent.

Le cas Mbappé au cœur des crispations

L’Équipe nous indique en effet qu’à l’occasion de la réunion du comité exécutif de l’ECA (l’association des clubs européens, ndlr), les dirigeants de la Juventus et du Real Madrid se sont montrés très critiques à l’encontre du PSG. De son côté, la Vieille Dame, qui n’a pas pour habitude de dépenser sans compter sur le mercato, semble craindre une redistribution des cartes dans la hiérarchie continentale. En clair, la Juve n’a pas envie de voir le PSG de Neymar lui faire de l’ombre. Et le Real ?

Si le quotidien sportif nous rappelle que les relations entre Parisiens et Merengues ont toujours été cordiales depuis que Nasser Al-Khelaïfi a pris les rênes des Rouge-et-Bleu, il précise que le dossier Mbappé a quelque peu agacé la direction madrilène. En clair, la Casa Blanca pensait avoir le champ libre pour le recrutement du jeune Monégasque, surtout après avoir vu Paris dépenser 222 M€ pour s’offrir Neymar. Mais le désir francilien de recruter l’Asémiste, et la volonté du joueur de rallier sa région parisienne natale ont exaspéré le Real. Et à l’heure où les médias espagnols raffolent d’articles sur le dopage financier du PSG, le Real Madrid ne compte pas laisser Paris enrôler Mbappé sans rien dire et compte bien demander à l’UEFA de se pencher sur les comptes parisiens. Tout comme la Juve.