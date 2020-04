Paul Pogba ou Eduardo Camavinga ? Le Real Madrid avait un choix à faire entre les deux joueurs Français, et visiblement, c’est le Rennais qui a été choisi si on se fie aux dernières informations publiées en France et en Espagne. Le club de la capitale espagnole a ainsi l’intention de rajeunir son entrejeu, et a fait de la pépite de 17 ans son principal objectif, alors que Dani Ceballos et Martin Odegaard pourraient également rester dans l’effectif madrilène la saison prochaine. Dans le cas du Norvégien, il faudra tout de même négocier avec la Real Sociedad qui avait obtenu un prêt de deux saisons.

Le club merengue aurait même déjà démarré les négociations avec la formation bretonne avant qu’Olivier Létang ne soit mis à la porte. Ce qui a eu le don d’agacer la famille Pinaut, d’autant plus que lors de la signature de son nouveau contrat, son bail n’a été étendu que jusqu’en 2022, ce qui ne laisse pas une énorme marge de manœuvre au Stade Rennais. Et ça, le Real Madrid le sait. Le quotidien généraliste espagnol ABC dévoile ainsi de nouvelles informations sur l’intérêt madrilène pour le milieu de terrain.

Le Stade Rennais a-t-il revu ses exigences à la baisse ?

Selon le média, le joueur est vu comme la relève de Casemiro au milieu. Les différents contacts de Zinedine Zidane auraient conseillé au Marseillais de le recruter, devant d’autres joueurs comme N’Golo Kanté. Mais surtout, la publication espagnole dévoile le prix que coûterait le joueur au Real Madrid : 45 millions d’euros. Un montant qui reste considérable, mais qui est relativement bas lorsqu’on voit les prix payés sur le marché pour les jeunes prometteurs actuellement, d’autant plus qu’il y a peu, on parlait de sommes avoisinant les 100 millions d’euros pour le joueur.

Récemment, Marca parlait par exemple de 80 millions d’euros. La crise financière que traversent les clubs européens a peut-être poussé le Stade Rennais à revoir ses exigences à la baisse, alors que les Madrilènes, qui ont de l’argent dans les comptes, restent dans une situation financière plus que satisfaisante. Avec ce nouveau prix, le club de la capitale aura plus de marge pour s’attaquer à d’autres dossiers, comme celui d’Erling Braut Håland, également mentionné par le journal ibérique. Affaire à suivre...