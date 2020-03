« Oui, j’ai eu des sollicitations, mais je n’ai répondu à aucune, je n’en avais ni le temps ni l’envie. J’étais concentré exclusivement sur le Stade Rennais avec encore beaucoup de choses en tête pour continuer à faire évoluer le club [...]. Concernant Eduardo… j’ai également lu beaucoup de choses comme par exemple que je ne l’avais pas prolongé assez longtemps. C’est assez cocasse… En effet, un mineur ne peut pas signer plus de trois saisons… donc il était impossible de prolonger Eduardo au-delà du 30 juin 2022. Quant à des discussions avec le Real Madrid le concernant, elles n’ont simplement jamais existé entre clubs ! il vous suffit d’appeler le Real Madrid pour vérifier ! La façon dont nous avons géré Eduardo ne pouvait être plus favorable pour le club. Nous avons anticipé la signature du contrat professionnel et la prolongation de celui-ci au maximum de ce qu’il était possible. Les intérêts du club ne pouvaient pas être mieux protégés », voici ce que déclarait Olivier Létang à propos de son jeune milieu de terrain Eduardo Camavinga.

Sauf que Létang est depuis parti de Rennes, remplacé par Nicolas Holveck et qu’il se pourrait bien que les Bretons aient beaucoup de mal à résister aux attaques concernant le joueur de 17 ans sous contrat jusqu’en 2022 et lancé dans le grand bain par Julien Stéphan. En effet, selon les informations de Marca, qui en fait même sa Une ce dimanche matin, le Real Madrid aurait choisi celui qui a récemment obtenu un passeport français pour son prochain mercato.

Quel est son prix ?

Le Real Madrid et Zinedine Zidane seraient ainsi convaincus qu’avec Camavinga, ils auraient un profil se rapprochant de celui de Paul Pogba et qu’avec le temps, il pourrait aussi avoir les qualités pour évoluer en sentinelle en lieu et place de Casemiro. Selon le média espagnol, la Casa Blanca le suit depuis le début et aurait pu tenter une approche en début de saison, mais le prix annoncé (80 millions d’euros) aurait fait reculer les Merengues.

Mais tout cela n’est que momentané et il se pourrait donc que Camavinga soit choisi en lieu et place de Paul Pogba vu la difficulté de ramener dans la capitale espagnole le joueur de Manchester United. Reste à savoir combien les Rennais demanderont pour son transfert et si le natif de Miconje, en Angola, est déjà prêt à sauter le pas et rejoindre un club aussi grand que le Real Madrid. Quand on connaîtra les dates du futur mercato, il faudra surveiller attentivement la situation de cette jeune pépite.