Coup d’envoi ce soir de la neuvième journée de Ligue 1. Au menu, une opposition entre Amiens (16e) et l’Olympique de Marseille (5e). Une rencontre que les Phocéens devront négocier au mieux (match à suivre sur notre live commenté). Malgré trois matches nuls consécutifs en championnat, les hommes d’André Villas-Boas ont toujours la possibilité de revenir provisoirement à hauteur d’Angers (2e) et Nantes (3e), deux équipes comptant 16 points chacune.

De leur côté, les partenaires de Gaël Kakuta voudront s’éloigner de la zone de relégation. Avec huit points au compteur, les Picards sont seizièmes, avec le même nombre de points que Brest (18e) et Saint-Etienne (19e). Pour ce faire, Luka Elsner devra toujours composer sans Saman Ghoddos, suspendu pour plusieurs mois. Mais pas seulement. Christophe Jallet, Fousseni Konaté, Quentin Cornette et Prince-Désir Gouano, tous blessés, manquent également à l’appel.

Beaucoup d’absents à l’OM

Sauf surprise, Amiens devrait donc aligner un onze avec Gurtner dans les cages. Devant lui, un quatuor défensif composé de Aleesami, Lefort, Chedjou et Calabresi. Au milieu, Blin et Gnahoré se chargeront des tâches défensives, tandis que le trio Mendoza, Kakuta, Akolo sera chargé d’alimenter Otero en munitions. Côté marseillais, Villas-Boas n’est pas épargné non plus par les absences, dont celles de plusieurs cadres. Outre Thauvin (absent jusqu’en janvier 2020), l’OM devra composer sans trois autres joueurs majeurs suspendus, à savoir Dimitri Payet, Kevin Strootman et Boubacar Kamara.

De plus, Alvaro Gonzalez sera lui aussi forfait pour cause de blessure. AVB devrait donc opter pour un onze avec Mandanda dans les buts. En défense, Jordan Amavi céderait sa place à Sakai. Caleta-Car et Perrin dans l’axe et Sarr retrouverait sa place de latéral droit. Dans l’entrejeu, Rongier enchaînerait une deuxième titularisation consécutive. Il formerait un trio avec Lopez et Sanson. En attaque, une incertitude règne toujours sur l’identité du joueur qui occupera le flanc gauche. Selon les derniers échos, Khaoui tiendrait la corde pour épauler Germain et Benedetto.

