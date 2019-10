Claude Puel a soigné son entrée. Dimanche soir, le technicien tricolore a dirigé son premier match à la tête de l’AS Saint-Étienne, lui qui a été nommé coach des Verts vendredi dans la journée. Une nouvelle qui n’était d’ailleurs pas passée inaperçue chez le rival lyonnais puisque Jean-Michel Aulas a été invité à réagir sur Canal + à l’arrivée de son ancien coach sur le banc stéphanois. « On essaye de résoudre nos propres problèmes et puis on a une certaine force de conviction. Je ne pense pas que ça change les choses. Un derby, il faut toujours le gagner. La pression est effectivement sur Saint-Étienne qui a changé d’entraîneur et qui jouera à domicile pour tenter de battre l’Olympique Lyonnais. À eux de jouer et nous, on va se défendre. (...) J’espère qu’ils ne l’ont pas fait (le changement d’entraîneur, ndlr) pour nous battre parce qu’ils vont être déçus (sourire) ».

Des débuts réussis

Ce n’est pas de la déception, mais de la joie qu’a ramenée Claude Puel dans le cœur de tout un club. Car son équipe s’est imposée 1 à 0 en fin de rencontre face à l’Olympique Lyonnais dans son Chaudron. L’ancien entraîneur de Leicester, qui a d’ailleurs été félicité par JMA, ne pouvait pas rêver meilleure entrée en scène, lui qui abordait au final cette rencontre avec une pression moins importante que son homologue lyonnais Sylvinho. Après le derby, Puel était forcément content. Ce, même si les Verts sont encore loin d’être encore au point. « Oui, c’est d’abord beaucoup d’abnégation,de concentration ... Félicitations aux joueurs qui ont été structurés et concentrés. Ils ont fait un bon match dans l’intensité et la densité. Il y a encore des progrès à faire dans le jeu et pour ressortir le ballon, on a encore du déchet. Il y a des choses qu’on pourra corriger. Je suis très satisfait, on a concédé peu d’occasions, on a des occasions qu’on aurait pu mieux négocier. On a été récompensé sur la fin grâce à notre structure de jeu ».

Le coach, lui, a été récompensé de ses choix. Il avait notamment choisi de titulariser des éléments comme Abi, Boudebouz ou Diony, qui n’étaient pas titulaires avec Printant, et il a laissé sur le banc Khazri notamment. « Oui, il y a des choix qu’il fallait faire. Il y avait beaucoup de blessés, on avait un jour de récupération en plus. Les joueurs qui ont été sollicités avaient peu de temps de jeu et ont performé. Je pense qu’il faut agrandir le groupe et donner confiance aux joueurs ». Les cartes sont donc redistribuées. Ce qui est une bonne chose pour Jessy Moulin. « On sait qu’un changement de coach remet les compteurs à zéro. Donc tout le monde en fait plus. Inconsciemment, je pense que c’est lié à ça aussi ». Puis il a poursuivi au sujet des choix de Puel. « Surpris de ses choix ? Oui et non. Encore une fois, il est là pour faire des choix et c’est à nous de retransmettre ça sur le terrain. (...) Les joueurs qui étaient sur le terrain au départ ont bien fait le travail. Robert (Beric) entre et marque. C’est sûr que ça lui donne raison à 100%. »

L’effet Puel se fait déjà sentir

Dans son coaching et dans son approche, l’entraîneur français fait donc l’unanimité pour le moment. L’effet Puel se fait donc déjà sentir à écouter Jessy Moulin. « Comme tout changement de coach, ça fait un électrochoc. Il a mis des choses en place qui ont fonctionné ce soir ». Puis il a poursuivi : « Son discours était pour nous dire de retrouver une cohésion ; des valeurs de solidarité. Il voulait voir une équipe qui allait de l’avant, qui n’avait pas peur de presser, de jouer à la récupération du ballon. Il ne voulait pas que l’on subisse et c’est ce qu’on a essayé de faire tout le match ». William Saliba a aussi évoqué le cas de son nouveau coach. « Ce sont des discours différents (entre Printant et Puel). On a changé de coach avant-hier. On n’a pas eu trop le temps de parler. Il nous a vus samedi, il a fait des choix. Quoiqu’il arrive, on était déjà mieux depuis le match face à Nîmes. On a confirmé contre Wolfsbourg et aujourd’hui on se devait de remercier notre public et de gagner cette victoire ».

Mais le défenseur, qui arrivera à Arsenal l’été prochain, a tenu tout de même à rappeler. « Chaque coach a un discours différent. Ce n’était pas de la faute de Ghislain Printant, c’était la nôtre. C’est nous qui avons joué et fait ce mauvais début de saison ». Avec l’arrivée de Claude Puel, les Stéphanois espèrent bien repartir de l’avant. La victoire dans le derby est un premier pas important. Mais le chemin est encore long assure le nouvel entraîneur des Verts. « Non je pense qu’il y a encore du chemin, beaucoup de travail de structure, mettre le projet en place. Il ne faut pas que cette victoire et que ce match arrive trop vite. On va commencer à pouvoir remonter. C’est un championnat très disputé, c’est l’équipe la plus régulière qui performera au classement. On était malade, on va mieux, mais il faut aussi faire preuve d’humilité ». Lancé dans sa nouvelle mission, Claude Puel compte bien profiter de la trêve pour continuer à remettre les Verts sur pieds.

