L’Olympique Lyonnais a perdu gros vendredi face à Nantes (2-1). En concédant sa troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues, le club rhodanien se met clairement en danger dans sa quête de la deuxième place directement qualificative pour la Ligue des champions. Sur un siège éjectable depuis plusieurs semaines, Bruno Genesio pensait bien pouvoir sceller son avenir en assurant une qualification en finale de la Coupe de France face à Rennes.

Mais les joueurs bretons ont gâché la fête et ont contrecarré les plans du technicien rhodanien, mais surtout de Jean-Michel Aulas. Après ce revers surprise, le président de l’OL annonçait que la décision sur l’avenir du coach lyonnais serait finalement tranchée en mai prochain. Un scénario rocambolesque qui a laissé des traces. Selon les informations de RMC Sport, le très contesté entraîneur de l’Olympique Lyonnais aurait décidé de rendre son tablier en fin de saison depuis plusieurs jours.

Bruno Genesio a tranché sur son avenir depuis plusieurs jours

En fin de contrat, le principal protagoniste aurait officialisé son choix à ses joueurs ce samedi matin après le traditionnel décrassage d’après match. Après multiples balbutiements, Genesio a considéré que le moment s’avérait opportun pour annoncer son choix à ses ouailles. Troisième de Ligue 1 à six journées de la fin, Lyon accuse cinq points de retard sur le LOSC. C’est donc dans un climat rendu anxiogène par les trois défaites consécutives, que ce pur produit de la maison OL s’apprête à quitter le navire.

Pour rappel, les rumeurs se succèdent sur son possible successeur depuis plusieurs jours. Le nom de Laurent Blanc reviendrait ainsi avec insistance du côté du Groupama Stadium. Plus récemment, la piste Marcelo Gallardo a émergé dans les médias argentins. La fin de saison s’annonce mouvementée pour l’Olympique Lyonnais, avec des déplacements périlleux à Bordeaux le 26 avril, à Marseille le 12 mai, à Nîmes le 25 mai et la réception du LOSC le 4 mai. L’OL devrait communiquer dans la journée sur la décision de son futur ex-entraîneur.