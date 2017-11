Quelques mois après l’arrivée de nouveaux investisseurs à l’Olympique de Marseille, Lille suivait les traces du club phocéen avec l’annonce officielle du rachat des Dogues par l’homme d’affaires Gérard Lopez. Très rapidement, ce dernier frappait fort dans les esprits en se constituant une équipe ambitieuse avec Marc Ingla (ex-Barça) et Luis Campos. L’arrivée de ce dernier au domaine de Luchin avait d’ailleurs provoqué des moqueries envers l’OM qui courtisait ardemment le Portugais avant de recruter l’Espagnol Zubizarreta.

Les comparaisons avec l’OM Champions Project allaient d’ailleurs poursuivre lorsque Lopez frappait un deuxième gros coup médiatique et sportif avec l’arrivée de Marcelo Bielsa. Un retour en Ligue 1 synonyme de crève-cœur pour certains supporters marseillais. Sur le papier, Lille avait tout pour plaire et réussir. Aujourd’hui, les dirigeants nordistes ont perdu le sourire. Dix-neuvième et avant-dernier du classement de Ligue 1, le LOSC est en chute libre. Le projet LOSC Unlimited plafonne et, pire, se dégrade.

Intronisé en grandes pompes, Bielsa a fini par payer les pots cassés. Devenu persona non grata au domaine de Luchin, l’Argentin a été suspendu de ses fonctions d’entraîneurs. Une mise à pied qualifiée de temporaire par le club lillois, mais qui a valeur de limogeage pour Bielsa qui ne s’est d’ailleurs pas privé d’interpeller la LFP pour critiquer les méthodes du LOSC. Une initiative qui n’a pas tardé à recevoir une réponse cinglante de la part des dirigeants nordistes qui témoigne de l’ambiance qui règne à Luchin.

Les joueurs ne répondent plus

Dans son édition du jour, L’Equipe a d’ailleurs dressé un tableau peu flatteur des derniers événements survenus au sein de la future ex-équipe de Bielsa. Nommés aux commandes de l’équipe première suite au départ d’El Loco, Fernando Da Cruz et João Sacramento ont récupéré un groupe jugé dans un état catastrophique sur le plan athlétique et psychologique. Un groupe complètement désuni où règne une certaine forme d’anarchie. En effet, le quotidien nous apprend qu’il a fallu remettre en place un système d’amende contre les retards à l’entraînement et recadrer certains comportements.

En clair, les joueurs du LOSC préfèrent aujourd’hui la jouer chacun pour soi, plutôt que de tenter de s’en sortir par le collectif. A la pause du match contre Montpellier (ponctué par une défaite 3-0), L’Equipe indique que les joueurs n’ont ainsi pas écouté le discours de Sacramento, préférant parler entre eux. Une attitude ayant poussé le capitaine Ibrahim Amadou à hausser le ton pour rameuter les troupes. Et ce n’est pas tout puisqu’une altercation se serait produite entre Sacramento et Kévin Malcuit (qui s’était déjà disputé avec Bielsa). Enfin, les recrues estivales ne savent plus quoi faire et se demandent dans quel pétrin elles se sont mises. Bref, un état des lieux peu reluisant dressé avant un enchaînement des trois matches, dont deux face à l’OL et le PSG...