Jean-Michel Aulas sait gérer les crises. Il y a un an pratiquement (9 octobre), le patron des Gones avait mis un coup de pression à son entraîneur Bruno Genesio après le début de saison catastrophique de son équipe. Il avait posé un ultimatum à son coach, à savoir remettre son équipe d’aplomb avant le derby quelques semaines plus tard. Résultat : l’OL avait enchaîné une série de 9 matches sans défaite, dont 8 victoires de rang. Cette saison, JMA a dû de nouveau remettre de l’ordre au sein de son équipe après le début de championnat compliqué de son OL. Il a confié au Dauphiné Libéré le 17 septembre dernier.

« Si on critique sans cesse, et souvent à tort, l’entraîneur, on se met des difficultés supplémentaires plutôt que de trouver des solutions. Mon rôle de président, c’est d’avoir de vraies solutions, pas de crier haro sur le baudet. Après, si je dois prendre des décisions, je le ferai. Sans état d’âme. Je l’ai déjà montré ». Le président de l’OL a mis la pression à son entraîneur et à ses joueurs tout en montrant son soutien. Il est d’ailleurs venu parler aux joueurs la semaine dernière après le match nul à Caen (2-2) et surtout avant une semaine qui était un premier tournant dans la saison des Gones. Manchester City en Ligue des Champions, puis l’OM étaient au menu. Finalement, l’OL s’est imposé par deux fois. De quoi donner le sourire à JMA, qui a de nouveau prouvé qu’il savait parfaitement gérer ces crises.

Les Lyonnais se sont remis en question

« C’est une très bonne semaine. Je me souviens encore des propos après le match contre Caen. J’avais dit à Bruno que pour reconstituer une dynamique et repartir sur deux matches qui étaient très importants. J’avais dit que si on arrivait à faire un match nul contre Manchester City et qu’on gagnait contre l’OM ce serait une très bonne semaine. On a battu Manchester et l’OM. Donc c’est une très bonne semaine. Mais le plus dur arrive puisque depuis quelque temps c’est Dijon qui nous pose des problèmes. Donc je pense que les joueurs doivent prendre en mains le match suivant. C’est toujours le plus important en matière de football ». II en a profité pour renouveler son soutien à Bruno Genesio, au cœur des critiques depuis de longues semaines. « Je suis content pour Bruno parce qu’il a largement inspiré cette dynamique ; qui est une dynamique aussi bien gagnante sur le plan du résultat que sur le plan du jeu ».

En effet, le coach rhodanien a su faire les bons choix que ce soit à City, avec un système inédit et les titularisations de Pape Cheikh Diop et de Maxwel Cornet, ou face à Marseille,avec la titularisation de Bertrand Traoré auteur d’un match monstrueux. Tout semble donc aller mieux pour les troupes lyonnaises qui ont su sortir de la crise comme l’a avoué Jason Denayer. « Je pense qu’il y a eu une remise en question de la part de l’équipe et individuellement de la part des joueurs. On s’est remotivé, on a vu ce qu’il fallait améliorer. » Même son de cloche du côté de Nabil Fekir. « La clé ? Je ne sais pas. On s’est dit ce qui n’allait pas. Tout le monde s’est remis en question. On voit que quand tout le monde joue ensemble on peut faire de bonnes choses. On s’est dit qu’il fallait se réveiller, qu’à Caen on n’avait pas fait ce qu’il fallait. Toute l’équipe s’est réveillée et ça nous a réussi. » À l’OL de poursuivre sa belle série mercredi à Dijon !