Le football est à l’arrêt, le monde aussi, puisque depuis lundi soir, le Président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé un confinement dans l’Hexagone pour les quinze prochains jours, emboîtant le pas de ses collègues d’Espagne et d’Italie. Par conséquent, les joueurs de football professionnel sont aussi concernés par ses mesures et certains, à l’image des habitants de Paris, ont décidé de fuir la capitale pour se rapprocher, par exemple, de leur famille.

Les joueurs du Paris Saint-Germain ont eux aussi décidé de la marche à suivre et c’est Le Parisien qui révèle ces informations ce mercredi. Ainsi, Marco Verratti, Pablo Sarabia et Ander Herrera ont décidé de demeurer dans la Ville Lumière. Mais ce n’est pas le cas de tous les éléments de l’équipe de Thomas Tuchel, l’entraîneur allemand. En effet, Thiago Silva et Neymar, deux des Brésiliens de l’effectif, ont décidé de rejoindre leurs terres natales.

Pas de reprise avant le 15 avril minimum

Neymar, buteur à l’aller et au retour contre le Borussia Dortmund en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, s’est envolé pour le Brésil en début de semaine. Thiago Silva, le défenseur et capitaine de l’équipe francilienne, lui, a décidé de prendre un vol mardi soir pour retrouver son pays. Sa femme, Isabelle, avait d’ailleurs déjà évoqué certaines questions que se posait le couple sur le réseau social Instagram et attendait des nouvelles du PSG.

« On va décider si on reste ou pas, parce que le virus est partout. Mon mari attend aussi une position de son travail. Pour l’instant, nous sommes là, vraiment tristes avec tout ça, mais on a beaucoup de confiance que tout va se passer le plus vite possible », avait-elle évoque. Rappelons à toutes fins utiles que les joueurs ont des programmes d’entraînement individuel afin de se maintenir en forme pour quand les compétitions reprendront. Ce qui n’est pas prévu avant au moins le 15 avril prochain, comme l’a expliqué la LFP ce mardi.