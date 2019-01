Depuis lundi, la grande famille du football est en état de choc. Ce jour-là, aux alentours de 21 heures, l’avion transportant Emiliano Sala et son pilote, David Ibbotson, a disparu des radars alors qu’il devait rallier Cardiff. Malgré les recherches intensives de la police de Guernesey, les deux hommes demeurent toujours introuvables. Et hier en fin de journée, les autorités ont décidé de stopper les recherches comme l’a expliqué David Barker, le Maître-Capitaine du Port de Guernesey, qui a eu une pensée émue pour les familles des deux disparus. Une décision qui a fait réagir la sphère footballistique puisque de nombreux joueurs se sont mobilisés et ont demandé à ce que les recherches se poursuivent. Et c’est aussi la volonté de Vahid Halilhodzic qui s’est présenté en conférence de presse.

Le coach des Canaris était très marqué et très ému lui qui n’a jamais caché son attachement pour l’attaquant de 28 ans. Il est revenu sur les derniers échanges qu’il avait eus avec Emiliano Sala. « Il m’a dit qu’il regrettait qu’on ne puisse plus travailler ensemble. Ça m’est resté gravé en tête (...) On est fier qu’Emiliano ait été avec nous ». Puis il a ajouté : « Je sais très peu de choses sur l’enquête mais c’est insupportable. Imaginez pour sa famille, comment ils vivent ça en ce moment. Le message est qu’il faut continuer les recherches. C’est dégueulasse de laisser la situation comme ça ». Une situation douloureuse pour le FC Nantes. « Le club est choqué. C’est difficile mais on va continuer à travailler. Il faut qu’on soit plus unis que jamais. Ça doit être l’union sacrée à tous les niveaux du club. C’est un moment délicat (...) Ce club est un monument. Il a une tradition, une culture, c’est une grande famille ».

Le FC Nantes touché en plein cœur

Une famille touchée en plein cœur. « On est un petit peu traumatisés mais il faut continuer de vivre, d’aller vers l’avant. Je n’ai jamais utilisé de cellule psychologique. Si on juge qu’il y en a besoin, on pourra la mettre en place (...) Certains joueurs sont touchés. On a continué à travailler. J’ai préparé une séance pour mettre un peu de plaisir, deux-trois exercices pour s’exprimer, se défouler, oublier un petit moment la peine qui est à côté de nous (...) Certains joueurs sont perturbés, ont pleuré. Il peut facilement y avoir un peu de nervosité, on est tous un peu vulnérables émotionnellement. Là, il faut que je trouve les mots pour rassurer, être lucides. Pour nous tous, le plus grand remerciement pour Emi est de gagner ».

Et c’est l’Entente Sannois Saint-Gratien qu’il faudra battre dimanche en 16ème de finale de Coupe de France pour rendre hommage à l’attaquant italo-argentin qui venait de signer à Cardiff City. Un match forcément spécial pour tout un club et toute la famille du foot. « On est obligés de préparer le match, même si on est dans une situation plus que particulière. Ce sera un match compliqué à jouer, c’est sûr et certain. Émotionnellement, humainement, sportivement aussi ». Mais les hommes de Vahid Halilhodzic s’inspireront très certainement du guerrier qu’était Emilano Sala pour aller remporter cette victoire qui serait forcément bien plus à leurs yeux.