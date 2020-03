« L’enquêteur principal de l’Instance de contrôle financier des clubs (ICFC), après avoir consulté les autres membres de la chambre d’instruction indépendante de l’ICFC, a décidé de déférer les cas des deux clubs susmentionnés à la chambre de jugement de l’ICFC. L’Olympique de Marseille, actuellement soumis au régime d’un accord de règlement, n’a pas respecté les conditions qui y étaient fixées pour la saison 2019/20. Le Lechia Gdańsk n’a pas fourni à la chambre d’instruction de l’ICFC les informations relatives à l’équilibre financier requises au cours de la saison 2019/20. » La nouvelle tombait comme une bombe, jeudi dernier, l’UEFA annonçait que l’ICFC avait décidé de déférer le dossier de l’OM pour non-respect des sanctions concernant le fair-play financier.

« L’Olympique de Marseille prend acte de la décision de la chambre d’investigation de transmettre le dossier du club à la chambre de jugement de l’instance de contrôle financier. Depuis le début du projet, l’OM n’a jamais caché la nécessité d’investir massivement sur les fonds propres de son actionnaire pour relancer le club et afficher à nouveau des ambitions élevées. Le club a désormais enclenché la deuxième phase de son projet qui fait de la pérennité économique et du retour à l’équilibre financier un objectif essentiel. Dans ce but, il collabore pleinement et en toute transparence avec l’UEFA, et espère être traité équitablement vis-à-vis des autres clubs français et européens. Cette décision n’altère en aucun cas la volonté du club et de son actionnaire de poursuivre la construction d’un OM sportivement ambitieux et économiquement pérenne », avait ainsi répondu le club phocéen dans la foulée, ne manquant pas de faire un petit tacle à l’instance qu’il jugerait un brin impartiale.

La chambre de jugement

Le fait que les finances de l’OM soient dans le rouge, tout le monde le savait, le fait que l’écurie phocéenne doit avoir un bilan à - maximum - moins de trente millions d’euros au 30 juin, tout le monde le savait aussi. On se demandait alors pourquoi l’instance européenne tapait aussi tôt les Phocéens alors qu’ils sont en course pour une qualification en Ligue des Champions, mais aussi qu’ils ont la possibilité de céder un ou plusieurs éléments avant la fin de l’exercice comptable en cours (30/06).

Nous avions un premier élément de réponse dans la semaine puisqu’on apprenait que les dirigeants de l’OM auraient dû céder un élément cet hiver et que cette vente n’a pas eu lieu. Mais ce n’est pas tout. Selon le Journal du Dimanche, en cette journée internationale des droits de la femme, l’audition des dirigeants de l’Olympique de Marseille n’aurait pas vraiment convaincu et il semblerait, aux auditeurs, que le club ne serait pas dans la bonne dynamique pour remplir ses objectifs... Les enquêteurs ont donc transféré le dossier à la chambre de jugement qui est bien moins conciliante tout en effectuant des recommandations qui, pour l’heure, n’ont pas filtré.