Cela serait un retournement de situation majeur. Après avoir tant espéré quitter le Paris Saint-Germain l’été dernier, Neymar pourrait finalement y prolonger son contrat. Cette hypothèse a pris du poids au fil des semaines. Une fois la frustration de son retour avorté au FC Barcelone digérée, le Brésilien s’est concentré sur la saison du PSG. Pas un simple discours mais une nouvelle détermination qui se remarque match après match. Appliqué, sérieux, inspiré, Neymar traverse actuellement une bonne période, avec 9 buts en 8 matches.

Et les derniers échos laissaient entendre un véritable réchauffement entre Neymar et la direction du club de la capitale. Hier, le média américain ESPN affirmait que le Brésilien, âgé de 27 ans, avait bel et bien ouvert les portes pour discuter prolongation. En nuançant toutefois que le parcours en Ligue des Champions cette saison serait un marqueur important pour lui. En clair, si le PSG est encore éliminé précocement malgré un effectif jugé bien plus costaud que par le passé, il sera difficile de convaincre Neymar.

Des chiffres supérieurs

Evidemment, le PSG ne va pas attendre la fin de son parcours en Europe pour avancer ses pions. Contrairement aux indiscrétions évoquant la période mars-avril, le PSG a déjà débuté les discussions. Des discussions d’abord informelles pour s’enquérir des désirs du clan Neymar. Et depuis, cela a avancé.

Selon nos informations, une première offre de prolongation de contrat a été formulée à Neymar, au début du mois de janvier. Une avancée concrète qui prouve que le club n’a pas l’intention de rendre les armes et de céder aux avances du FC Barcelone l’été prochain. Les chiffres n’ont pas encore filtré, mais ils sont supérieurs à ce qu’il touche actuellement, à savoir 36,8 M€ par an, comme les Football Leaks l’avaient révélé. Reste désormais à savoir comment va réagir le clan Neymar à cette première offre.