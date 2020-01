Ce mercredi, en conférence d’avant-match des seizièmes de finale de Coupe de France contre Granville (rencontre à suivre sur notre live commenté), André Villas-Boas a sorti la sulfateuse. En cause ? Le recrutement de Paul Aldridge, un consultant anglais chargé d’exfiltrer certains joueurs de l’OM vers l’Angleterre, mais aussi d’autres missions notamment de la fan experience chère à Jacques-Henri Eyraud, le président de l’écurie marseillaise. Le Portugais l’a donc redit : son futur est intiment lié à celui d’Andoni Zubizarreta, qu’on imagine fragilisé depuis l’arrivée du Britannique.

Lors de cette même prise de parole, on comprend entre les lignes que son avenir dans la Cité Phocéenne semble en suspens. « Si vous embauchez une sorte de pompier pyromane pour orchestrer une salve de ventes dans votre équipe qui est à la seconde place, vous allez entendre parler d’André. Ce qu’il dit est vrai, il s’en moque des offres ou de la sécurité de son poste. André fait du André », nous a expliqué l’un de ses plus fidèles proches.

Il ne pense pas du tout à un départ

Dans la même discussion, on nous a assuré qu’il ne pensait pas du tout à quitter l’OM et qu’il a choisi ce club alors que d’autres options étaient sur la table avant de s’y engager jusqu’en 2021. Un bon point du coup pour les fans de l’Olympique de Marseille ? C’est ce qu’on nous assure dans son entourage proche même si on se garderait bien de faire des pronostics dans un milieu où beaucoup de choses peuvent changer en un seul instant. Cette sortie avait donc, visiblement, pour seul but de renforcer un peu la position de son directeur sportif, dont il est très proche, et qui semble en difficulté.

Dans le milieu de l’après-midi, nous apprenions, grâce à La Provence, que Jacques-Henri Eyraud, surpris par les déclarations de son entraîneur, avait convoqué son technicien pour une remise à plat et surtout repartir sur des bases saines avant une seconde partie de saison qui s’annonce haletante. L’OM est toujours solide deuxième de Ligue 1 et donc bien placé pour une prochaine qualification pour la Ligue des Champions, compétition qui lui échappe depuis sept années maintenant.