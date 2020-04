L’Olympique de Marseille vit - ou vivait du moins - une saison plutôt réussie. Dauphin du Paris Saint-Germain et donc bien parti pour se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, le club du sud de la France pouvait envisager les dix dernières journées de Ligue 1 avec une certaine sérénité. Les troupes d’André Villas-Boas ont effectivement sept points d’avance sur le quatrième, Lille, et restaient sur une bonne dynamique. En revanche, en coulisses, la situation semble un peu plus floue. En fin de semaine dernière, les rumeurs concernant une possible mise en vente du club par son propriétaire Frank McCourt ont commencé à pulluler sur les réseaux sociaux. Dans un entretien accordé au quotidien l’Equipe, le président marseillais Jacques-Henri Eyraud a tenu à démentir toute future vente du club.

« La situation difficile que vous décrivez (le contexte économique est évoqué par le journal, NDLR) est liée à la phase 1 de notre projet qui s’est traduite par un investissement massif dans la relance de ce club, l’amélioration de nos infrastructures, la relance à marche forcée de notre formation. Le club nécessitait une injection de capital extrêmement important. Grâce à la contribution de Frank, on a changé le profil de ce club, dans sa structuration et dans ses résultats. L’équilibre financier, la pérennité économique sont désormais des objectifs essentiels de notre deuxième phase du projet, fair-play financier ou pas. Evidemment, ce virus arrive au mauvais moment puisque nous étions sur une très bonne dynamique sportive, internationale, etc. Frank est un investisseur exceptionnel et les rumeurs sur la vente du club sont des fake news. Tant pis pour ceux qui en rêvent la nuit », a ainsi lancé le président phocéen.

Pour lui, il n’y a pas de doutes, l’homme d’affaires américain est toujours aussi impliqué dans le projet de l’Olympique de Marseille. Toutefois, il convient de signaler que les dernières informations concernant les comptes du club n’étaient pas rassurantes. L’OM a ainsi été épinglé par l’UEFA début mars après ne pas avoir respecté ses engagements vis à vis du fair-play financier, puis, les dirigeants marseillais ne se seraient pas vraiment montrés convaincants devant la chambre de jugement de l’institution qui régit le football européen. Autant dire que le club marseillais est loin d’en avoir fini avec l’UEFA même si cette dernière risque de se montrer un peu plus clémente à cause du coronavirus, alors que la deuxième phase du projet visant à assainir les finances a été lancée. Et Frank McCourt devrait donc toujours être dans les parages...