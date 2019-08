En enrôlant Kasper Dolberg, l’OGC Nice a frappé un grand coup sur le mercato estival de Ligue 1. Le club azuréen s’est offert une figure reconnue du football européen et le joueur le plus décisif du club néerlandais de ces dernières saisons devant notamment Ziyech et Tadic. Si l’attaquant international danois a été moins décisif l’année dernière, il conserve une belle cote sur le marché puisque Nice a déboursé 20 M€ pour l’attirer en France.

L’attente est donc énorme autour du joueur qui était d’ailleurs présenté par le Gym ce vendredi en compagnie de Jean-Pierre Rivère, Patrick Vieira et des deux autres recrues du Gym, Adam Ounas et Alexis Claude Maurice. Et pour l’ancien attaquant de l’Ajax, le choix Nice est rapidement apparu comme une évidence. « Il y a plusieurs raisons qui ont fait que j’ai choisi Nice. J’ai discuté avec le coach et avec tout le monde au club. C’est une combinaison de plusieurs choses. Je voulais un endroit avec des gens qui croient en moi. On a parlé depuis longtemps avec Nice et c’est rapidement devenu un choix sûr pour moi. Le projet qui démarre à Nice est un projet auquel j’avais vraiment envie de participer. »

Kasper Dolberg impressionné par les supporters et l’Allianz Riviera

L’attaquant danois ne vient pas vraiment en terrain inconnu puisqu’il avait affronté Nice en tour préliminaire de la Ligue des Champions il y a deux saisons et avait d’ailleurs été éliminé par le club azuréen. Dolberg explique qu’il avait été impressionné par l’ambiance de l’Allianz Riviera. « Je suis venu jouer ici avec l’Ajax. Ce n’était pas un bon résultat. J’avais été agréablement surpris par l’ambiance du stade et des supporters et la qualité de l’équipe à l’époque. Mais vraiment ce qui m’avait marqué c’est l’ambiance dans le stade. »

Mais où en est physiquement la nouvelle star de Nice ? À l’écouter, s’il ne s’est pas entraîné collectivement avec une équipe depuis quelques semaines, il a fait la préparation de l’Ajax et a continué à s’entraîner en solo. « Oui j’ai fait la prépa avec l’Ajax et je me suis bien préparé, ce que je n’avais pas pu faire les années précédentes. Je n’ai pas pu m’entraîner ces dernières semaines, mais physiquement je suis en forme, car je me suis entraîné tout seul et je suis prêt à démarrer cette nouvelle aventure. » Les supporters niçois, qui attendent un vrai attaquant d’expérience depuis le départ de Mario Balotelli, ne demandent que cela.

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10