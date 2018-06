Clap de fin dans le dossier Nabil Fekir. Annoncé partant à Liverpool par la presse et par le président de la FFF, l’international français, actuellement avec l’équipe de France, jouera finalement une nouvelle saison supplémentaire dans son club formateur. Dans leur communiqué publié ce samedi soir, les dirigeants lyonnais expliquent qu’ils n’ont pas trouvé d’accord avec les Reds, finalistes de la Ligue des champions 2018. La raison n’a pas été dévoilée pour autant.

« L’Olympique Lyonnais informe que les négociations tripartites menées avec le club de Liverpool et Nabil Fekir pour le transfert du capitaine de l’OL n’ont pas abouti et que l‘Olympique Lyonnais a décidé de mettre un terme à cette négociation ce soir à 20h », explique tout simplement le club rhodanien sur son site internet. Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, et sa direction ont donc perdu patience dans ce dossier. Mais en plus d’avoir mis fin aux négociations avec l’écurie de Premier League, l’Olympique Lyonnais a expliqué qu’il comptait sur le joueur de 24 ans la saison prochaine.

« Bien que le club de Liverpool ait été la priorité d’un éventuel transfert de Nabil, et sous réserve d’autres propositions conformes à l’intérêt de Nabil et de l’OL et émanant de clubs ambitieux, l’Olympique Lyonnais se réjouit dès lors de pouvoir compter sur la présence de son capitaine qui constitue une recrue de premier plan pour cette saison 2018/2019 au cours de laquelle le club disputera la Champions League en étant dans le 3ème chapeau du tirage au sort », développe le club de JMA. L’affaire est donc close avec Liverpool mais pas avec les autres formations puisque l’OL précise bien que de nouvelles offres pourraient être étudiées. Mais la piste la plus chaude est bel et bien terminée. Une affaire de réglée pour Nabil Fekir avant de s’envoler en Russie avec les Bleus