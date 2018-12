Avec deux matches en retard à jouer en championnat, l’Olympique de Marseille a bouclé cette année 2018 riche en émotions par un triste nul face à Angers. Un moindre mal pour les hommes de Rudi Garcia, puisqu’ils étaient menés au score. Une fin d’année civile qui aura donc vu les Phocéens euphoriques lors des six premiers mois, puis pathétiques les mois suivants. Eliminé en Ligue Europa dès les phases de poules, idem en coupe de la Ligue (dès son entrée en lice), le club du patron McCourt pointe à la sixième place du classement de Ligue 1, avec la quatorzième défense du championnat.

Un bilan qui aurait pu être pire en cas de défaite au stade Raymond-Kopa, mais qui n’en reste pas moins insuffisant. Buteur hier soir, Bouna Sarr n’a pas nié l’évidence. « C’est pas flamboyant, ça aurait pu être mieux, c’est sûr. » Un constat partagé par l’autre homme-clé de cette soirée angevine, Steve Mandanda. « Oui, c’est pas du tout ce qu’on espérait, que ce soit en Ligue Europa et en championnat. On a des résultats en dent de scie. Maintenant, on est encore là. On a des matches en retard à jouer. Cette deuxième partie de saison sera très importante. Il faudra être beaucoup plus régulier et plus solide pour atteindre nos objectifs ».

L’OM veut se rattraper en 2019

De son côté, après avoir cartonné ses joueurs lors de la défaite à Nantes (2-3), Rudi Garcia s’est montré plus positif dans son analyse de match. « C’est bien de voir l’OM réagir comme ça en deuxième période et enfin mettre ce qu’il faut sur le terrain dans tous les domaines : défensif, au niveau de l’agressivité, de la cohésion et puis du jeu. C’est là-dessus qu’on doit construire, on sait qu’on a un déficit de confiance en ce moment. (...) À la reprise, il va falloir reprendre du bon pied, ce sera important d’être prêt pour les matches », a-t-il déclaré en conférence de presse. Un constat loin d’être noir pour Garcia et ses hommes. La raison ? Dans son malheur, l’OM a la chance de ne compter que cinq points de retard sur le podium, sans compter la coupe de France à jouer. Autant de raisons qui évitent de sombrer dans le défaitisme.

« Comme on dit souvent, c’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens. Il y a encore une deuxième partie de saison, énormément de matches et je pense qu’on peut encore entrer parfaitement dans nos objectifs ». Sur le papier, l’OM, bien que peu flamboyant, a raison d’être optimiste. Mais comment y arriver ? « C’est un tout, une prise de conscience collective. Ensemble, avec nos supporters. On l’a vu aujourd’hui (hier), ils étaient encore très nombreux à nous encourager. On va avoir besoin d’eux. Et à nous aussi de faire en sorte de montrer autre chose sur le terrain », a indiqué Mandanda.reste à savoir si les actes se joindront aux paroles.