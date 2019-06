Cette saison, le Paris FC a certes loupé de peu la montée en Ligue 1 (défait en barrages de promotion par Lens 1-1, 4-5 t.a.b.), mais le club francilien a été très solide. C’était également le cas pour le jeune attaquant du club de la capitale, Silas Wamangituka (19 ans). Auteur de 11 buts en 31 rencontres de Ligue 2, le natif de Kinshasa plaît à beaucoup d’équipes françaises (Lille, Nice, Toulouse et Rennes) et même étrangères (Olympiakos, Newcastle, Nottingham Forest, Schalke 04).

La Provence indique de son côté que même l’OM a coché le nom de l’avant-centre congolais, en l’observant à plusieurs reprises, sans toutefois émettre une offre. Pour le moment, deux clubs étrangers et un Français ont émis des propositions au Paris FC, qui a fixé le prix de son attaquant à 6 M€. Et ce n’est pas tout, puisque RMC Sport apporte des informations complémentaires sur ce dossier qui risque d’animer le mercato estival en France.

« Sa générosité et son style de jeu peuvent plaire aux supporters marseillais »

On apprend notamment que le joueur serait particulièrement tenté par le challenge phocéen. Andoni Zubizarreta, le directeur sportif phocéen, a observé le joueur a plusieurs reprises et a même pris contact avec le clan du joueur. « Vu l’âge de Silas, notre priorité se porte vers un challenge en France. L’intérêt de l’OM ne le laisse pas insensible, évidemment. Silas a le mental et le caractère pour relever ce genre de défi. Sa générosité et son style de jeu peuvent plaire aux supporters marseillais, c’est certain », a lancé son avocat et conseiller Olivier Bellesi à RMC Sport.

La radio confirme d’ailleurs les informations de La Provence et évoque un montant potentiel de transfert compris entre 5 et 6 millions d’euros. Un montant clairement à la portée d’un Olympique de Marseille qui ne peut pas se permettre de faire trop de folies, à cause de l’absence de compétition européenne notamment. La concurrence risque d’être donc rude pour celui qui a brillé en Ligue 2 cette saison...

