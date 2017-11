Si l’OM est actuellement 4e du classement de Ligue 1, ce n’est pas grâce au rendement de son tandem offensif Mitroglou-Germain. En championnat, le premier (2 buts en 6 matches) peine à trouver ses marques malgré un but lors de son premier match face à Strasbourg. Le bilan est encore plus terrible pour l’ancien Monégasque (12 matches - 0 but) qui est toujours à la recherche de son premier but en L1 avec le club phocéen. Fort heureusement pour Rudi Garcia, l’OM peut compter sur un milieu de terrain réaliste et qui enfile les buts comme les perles. Florian Thauvin, qui a déjà marqué 6 fois, en est le meilleur exemple. Alors forcément, à 24 heures d’affronter la lanterne rouge du championnat, la conférence de presse d’avant match a été largement consacrée au rendement famélique de l’attaque marseillaise.

Mais que Kostas Mitroglou et Valère Germain se rassurent, ils peuvent compter sur l’entier soutien de leur entraîneur qui n’a pas hésité à montrer en exemple les débuts compliqués de deux anciennes gloires du club à l’OM, Jean-Pierre Papin et André-Pierre Gignac. « J’ai de très bons joueurs. Ça va venir. Je ne suis pas certain que les débuts de Jean-Pierre Papin ici étaient idylliques. Idem pour André-Pierre Gignac qui a connu des difficultés pour ses 2 premières saisons à l’OM. Maintenant, c’est un joueur qui est adulé aussi. Il faut du temps. Je préfère être 4e avec Germain et Mitroglou qui ne marquent pas plutôt que l’inverse. Pour nos avants-centres, je souhaite qu’ils marquent le plus de buts possible, mais il faut leur laisser du temps. » Même son de cloche chez Bouna Sarr, interrogé lui aussi sur les performances du tandem Mitroglou-Germain : « c’est sûr que pour tout attaquant c’est frustrant de ne pas marquer, de ne pas être décisif. Ils continuent de bosser à l’entraînement. Ils ne lâchent rien. Je suis persuadé que nos attaquants vont avoir plus de réussite. Il faut un temps d’adaptation, trouver ce petit truc qui fait qu’ils vont marquer des buts. J’ai 100% confiance en eux. »

Si certains observateurs estiment que les deux joueurs pourraient être complémentaires s’ils étaient associés, Rudi Garcia ne semble pas disposé à changer son schéma tactique, pour le moins efficace ces dernières semaines. « Jouer avec les 2 au coup d’envoi ? C’est arrivé en cours de match, mais du moment qu’on continue nos performances avec un attaquant, on ne va pas changer notre schéma tactique. Quand on met deux attaquants, on perd un milieu. Et on a un milieu de terrain de qualité qui marque des buts. » Face à Metz, pire défense de Ligue 1 et actuellement dans une spirale négative infernale, l’attaque de l’OM dispose d’une occasion unique de se relancer. De quoi permettre à Kostas Mitroglou et Valère Germain de rendre la confiance sans faille accordée par leur coach et le vestiaire et de faire oublier enfin, Bafétimbi Gomis.