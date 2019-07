L’Olympique de Marseille s’est un peu rassuré cette nuit. Pour le compte de la tournée américaine, nommée EA Ligue 1 Games, le club phocéen s’est imposé face à Bordeaux sur le score de 2-1 et affrontera Saint-Etienne, qui s’est défait de Montpellier sur le score fleuve de 4-2. Alignés en 4-3-3, les hommes de Villas-Boas ressemblaient fort à ceux qui devraient débuter la saison le 10 août prochain face à Reims, si l’on excepte les blessés (Thauvin, Lopez) et potentielles recrues.

Voilà quel était le onze marseillais aligné : Mandanda – Amavi, Caleta-Car, Kamara, Sakai – Luiz Gustavo, Strootman, Sanson – Payet, Germain, Sarr. Côté bordelais, Paulo Sousa proposait également un 4-3-3 : Costil - Bellanova, Mexer, Pablo, Poundjé - Otavio, Tchouaméni, Adli - Benrahou, Briand, De Préville. Ce sont les Bordelais qui ont mieux entamé la rencontre, dans une chaleur étouffante. Et ils ont été récompensés à la 40e minute avec un but de Pablo sur corner, bien aidé par la passivité olympienne sur le coup. Mais le club phocéen s’est réveillé après la pause avec un doublé de Dimitri Payet. Sur le premier, il a marqué d’une frappe enroulée après un relais de Strootman (52e). Sur le second, il a bénéficié d’un bon travail de Sarr côté droit (58e).

« Content de leur prestation »

Relayé par RMC, l’entraîneur André Villas-Boas a dit sa satisfaction. « La victoire est importante pour la confiance dans notre travail. J’ai dit aux joueurs que j’étais content de leur prestation. Ils ont joué au foot avec courage, ça me plaît, aux Rangers le résultat était négatif mais la prestation aussi, mais aujourd’hui non ». Battu précédemment par une D3 anglais, Accrington Stanley, et giflé par les Glasgow Rangers, l’OM a donc retrouvé des couleurs, et fera face à l’ASSE dans la nuit de dimanche à lundi.

La suite du programme ? Un match amical contre DC United jeudi prochain, la réception de Naples à l’Orange Vélodrome le dimanche 4 août et ensuite le démarrage de la Ligue 1. D’ici là, André Villas-Boas espère compter sur quelques recrues. Le défenseur central espagnol Alvaro Gonzalez devrait débarquer aujourd’hui à Marseille. Par contre, le dossier Dario Benedetto semble se compliquer encore un peu plus...

10% sur tout Foot.fr avec le code FM10