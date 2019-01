Tout était presque réuni pour que le match entre l’Olympique de Marseille et le Lille Olympique Sporting Club (LOSC) soit une réussite ce vendredi soir. L’arrivée de Mario Balotelli et la présence de Frank McCourt auraient pu ainsi calmer les ardeurs du public marseillais, qui en a, assez logiquement, après le président, Jacques-Henri Eyraud, et l’entraîneur, Rudi Garcia. Pourtant, il n’en a rien été et l’OM risque de payer cher les débordements de la rencontre.

Mené juste avant la pause, suite à un penalty de Nicolas Pépé, les Phocéens ne sont pas restés très longtemps sur la pelouse pendant la deuxième période. En effet, peu avant l’heure de jeu, à la 57e minute très exactement, un pétard était jeté sur la pelouse, aux pieds de Kevin Strootman, de Jordan Amavi et de l’arbitre de touche. Le bruit a été entendu par tout le monde et l’arbitre décidait de renvoyer tous les acteurs de la rencontre vers les vestiaires.

Huis clos total pendant la durée de l’instruction

Ce n’est que 38 minutes plus tard que tout le monde se retrouvait sur la pelouse pour jouer les 33 minutes (du temps réglementaire) qu’il restait. On a donc pu observer le deuxième but de Nicolas Pépé et la première réalisation de Mario Balotelli pour sauver l’honneur. Toutefois, l’OM risquait gros après ce dérapage et le savait très bien. Ce lundi matin, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) s’est réunie en urgence comme elle le peut depuis cette année pour évoquer ces incidents au téléphone. Et ce qu’on peut dire, c’est qu’elle n’a pas été clémente avec le club phocéen.

« Réunie ce lundi 28 janvier, la Commission de Discipline de la LFP a étudié les incidents de la rencontre Olympique de Marseille – LOSC. En raison de la nature et de la gravité des faits, la Commission décide de mettre le dossier en instruction et pendant la durée de celle-ci, à titre conservatoire, de prononcer un huis clos total de l’Orange Vélodrome », peut-on lire sur le communiqué de la LFP. Il y a eu un précédent, ce fut lors d’un Metz-OL en décembre 2016. En première instance les Messins avaient écopé de trois points de pénalité, qui furent ramenés en sursis après l’appel. On espère pour l’OM que la Ligue ne lui retirera pas de points alors que ces derniers manquent déjà pour tenter d’accrocher une place en Ligue des Champions.