Depuis que QSI a pris le contrôle du Paris Saint-Germain en 2011, le scénario est pratiquement toujours le même. Rêvant toujours plus grand, le club de la capitale a un objectif en tête : remporter la Ligue des Champions. Un objectif qui a souvent desservi les Rouge-et-Bleu. Dotés d’un effectif supérieur qualitativement aux 19 autres formations de Ligue 1, les Parisiens ont parfois fauté sur la scène européenne en raison d’un manque d’implication constant en championnat. Depuis qu’il a succédé à Unai Emery l’été dernier, Thomas Tuchel avait d’ailleurs souligné cet aspect important. Pour que Paris puisse rêver de la coupe aux grandes oreilles, Paris doit être intraitable et irréprochable en championnat, notamment dans ses attitudes.

Une ligne de conduite quotidienne nécessaire pour s’éviter un grand écart fatal dans une Ligue des Champions à forte intensité. Et sous Tuchel, les champions de France en titre semblent enfin avoir compris le message. Vainqueurs de 22 de leurs 25 matches de L1 (2 nuls, 1 défaite), les Franciliens ne laissent que des miettes à leurs adversaires. Une performance de taille agrémentée de plusieurs matches références sur la scène européenne contre Naples, Liverpool et Manchester United. Un état d’esprit conquérant en toutes circonstances, notamment contre des adversaires plus modestes en championnat, dont s’est réjoui Thomas Tuchel en conférence de presse.

Tuchel est aux anges avec son PSG

« Je dois dire, honnêtement, que je suis satisfait de l’équipe, mais ce n’est pas parce que c’est ma manière. J’ai ma manière de travailler avec l’équipe. Ce sont de bons gars, super fiables. Nous jouons avec beaucoup de passion et très sérieusement. On joue avec différents systèmes, on peut changer notre structure, mais toujours avec les mêmes principes de jeu. En attaque, nous sommes agressifs et on défend très haut. Je suis très heureux quand j’ai vu le match contre Nîmes, surtout la deuxième période. On peut toujours dire que c’est 3-0. On a une meilleure équipe que Nîmes, mais à chaque match on démontre qu’on est meilleur en équipe. Je dois complimenter mes joueurs et mon staff. On peut voir que l’atmosphère et la mentalité à Ooredoo (le centre d’entraînement du PSG, ndlr) sont la même sur le terrain (en match). Nous sommes ensemble. Le staff protège cette mentalité, cette atmosphère ».

Heureux, Tuchel est-il l’homme qui saura faire enfin franchir un cap au PSG ? Il faudra attendre la fin de la saison pour se faire une idée. D’ici là, l’Allemand n’entend pas profiter de ce coup de projecteur pour se mettre en avant. « Je ne peux pas toujours parler de moi. C’est un bon moment, nous savourons mais c’est du travail qui nous permet d’être ici. Tout le monde peut sentir qu’on est une équipe. C’est nécessaire pour gagner de grandes choses d’avoir quelque chose comme ça. C’est le mérite des joueurs. Les qualités ce n’est pas uniquement la technique, c’est aussi le caractère et la mentalité. Je fais de mon mieux ». Et pour le moment, Tuchel fait plus que ça.