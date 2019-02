Ce n’est un secret pour personne, le FC Barcelone s’intéresse de près à la Ligue 1 pour son recrutement, comme l’illustre l’arrivée cet hiver du Toulousain Jean-Clair Todibo, ou celle de Malcom l’été dernier. Avec Eric Abidal qui occupe un rôle de décideur majeur au niveau du mercato, le Barça compte bien explorer du mieux possible les opportunités qu’offre marché français et ainsi tenter de trouver de nouveaux Samuel Umtiti.

De nombreux noms sont ainsi sortis récemment, à l’image d’Adrien Rabiot ou même de Nicolas Pépé. Mais tout porte à croire que le Barça n’ira finalement pas faire ses courses en Ligue 1 cet été. Comme l’indique Mundo Deportivo, les Blaugranas ont retiré de leurs tablettes Adrien Rabiot, qui était pourtant tout proche de signer en Catalogne cet hiver, et Nicolas Pépé, dont le FCB avait étudié le profil récemment. Le joueur est aussi convoité par le Paris Saint-Germain.

Le profil de Nicolas Pépé ne correspond pas

Pour le premier cité, le quotidien espagnol indique que le Barça était fatigué d’attendre une réponse du joueur et de Véronique Rabiot, sa mère et agent. Les dirigeants catalans ne veulent pas entrer dans une vente aux enchères avec les autres clubs intéressés et ils estimeraient avoir suffisamment d’armes à cette position, surtout après avoir recruté Frenkie de Jong et constatés que le jeune canterano Carles Aleñá est bien au niveau pour jouer en équipe première.

Aucune raison n’est en revanche avancée concernant l’abandon de la piste pour le Lillois Nicolas Pépé, auteur d’une excellente saison chez les Dogues (16 buts et 10 passes décisives). S’il a été suivi de très près, le club cherche actuellement un profil plus axial et plus à l’aise dans la surface qu’un joueur de côté. Son prix risque également d’être prohibitif. Bonne nouvelle pour le PSG donc...