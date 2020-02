André Villas-Boas est en train de réaliser un joli tour de force cette saison avec l’Olympique de Marseille. Débarqué sur la Canebière malgré un effectif resserré et quasiment aucun moyen pour le renforcer, le coach portugais ne remportera pas de coupe nationale, mais il est bien parti pour faire à nouveau résonner la musique de la Ligue des Champions dans les enceintes de l’Orange Vélodrome la saison prochaine. Dauphin du Paris Saint-Germain, le club olympien compte en effet huit points d’avance sur le troisième et neuf sur le quatrième. Une feuille de route remarquable, d’autant que de nombreux succès ont été enregistrés malgré une attaque en berne.

Avant d’être touché au talon d’Achille, Dario Benedetto n’a inscrit que 3 buts lors de ses 19 derniers matches. Pas fameux alors que l’Argentin avait parfaitement démarré son aventure marseillaise (4 buts lors de ses 5 premiers matches). Bilan encore moins glorieux pour l’autre attaquant patenté de l’OM, Valère Germain, qui n’a plus marqué depuis près de cinq mois ! Cinquième meilleure attaque de Ligue 1 (33 réalisations), l’OM espère désormais ne pas avoir à regretter cette inefficacité d’ici la fin de la saison. Mais pour André Villas-Boas, cela s’explique en partie par l’absence de joueurs, hormis Dimitri Payet, capables d’alimenter régulièrement ses attaquants en munitions.

Benedetto pas traité comme Dolberg ?

« On ne peut pas travailler sur l’attaque. On doit attendre. On a trouvé une solidité défensive qui nous a donné des points et des victoires. Sur l’aspect offensif, on est comme depuis le début de saison. On a joué plusieurs fois avec joueurs qu’on a dû adapter au poste d’ailier droit. On a testé plusieurs choses et on va continuer comme ça jusqu’au moment où Thauvin sera à 100%. On a produit notre jeu, c’est vrai qu’on n’a pas un jeu flamboyant sur l’aspect de l’attaque. On joue un football plus efficace. On a eu de bons matches, surtout à la maison où on a joué plus vers l’attaque. On attend après le match de Lille pour travailler. Parfois, il nous manque de créer des situations devant le but », a-t-il déclaré en conférence de presse.

Pressé de voir revenir Florian Thauvin, AVB estime toutefois que les jugements sont sévères pour ses buteurs, et notamment Benedetto dont le compteur est bloqué à 7 réalisations. « Dario n’a pas les chiffres de meilleur buteur du championnat mais parmi ces meilleurs buteurs, il y en a dans des équipes qui sont derrière nous, à 14 ou 16 points. Si on peut considérer une bonne saison de Dolberg à 8 buts, pourquoi on n’en ferait pas autant avec Dario. L’équipe peut produire plus de jeu, on est d’accord. J’espère trouver cette créativité. » Réponse dans les prochaines semaines.