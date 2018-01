Après le 30 juin prochain, il sera trop tard. Trop tard pour regretter les occasions manquées de vendre des joueurs pour équilibrer les comptes. Alors, le Paris Saint-Germain a tout intérêt à saisir les dernières opportunités à 6 jours de la fin du mercato hivernal. Pour satisfaire l’UEFA et éloigner la menace brandie par les manquements au fair-play financier, le club de la capitale doit trouver 70 à 80 M€ à injecter dans les caisses. Notamment en vendant quelques indésirables.

Cela semble bien parti pour Lucas à Tottenham, comme nous vous le relations hier soir. L’Equipe ajoute aujourd’hui que le club londonien va formuler une première offre très rapidement (qui pourrait s’élever entre 25 et 30 M€), tandis que le Daily Telegraph évoquait la présence du joueur au centre d’entraînement des Spurs hier soir. Arsenal serait également toujours sur le dossier, qu’il pourrait activer dans les ultimes heures du mercato.

Un nouveau prix pour Guedes

Autre joueur potentiellement sur le départ : Javier Pastore. Titularisé contre Guingamp, l’Argentin avait clairement calmé le jeu en publiant un message sur son avenir il y a quelques jours. Pourtant, son agent continue de travailler du côté de Milan. L’Inter travaille aussi sur des départs et libère de la place dans son effectif comme dans sa masse salariale. Une tentative dans les derniers jours du mercato n’est donc pas à exclure.

Enfin, L’Equipe explique de nouveau qu’un accord existe quasiment déjà entre le PSG et Valence au sujet du transfert définitif de Gonçalo Guedes (21 ans). Plutôt que les 35 M€ initiaux annoncés, le transfert pourrait tourner autour de 40 M€. Si le club de la capitale récupère cet argent avant le 30 juin et qu’il cède Lucas à Tottenham, alors il sera dans les clous du fair-play financier. Et qui sait, un départ surprenant pourrait également intervenir d’ici le 1er février minuit. Sky Italia a ainsi évoqué hier soir un intérêt de Chelsea pour Layvin Kurzawa...