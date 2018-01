En ce mercato hivernal, les rumeurs vont bon train du côté du Paris Saint-Germain. Qui partira, qui restera ? Avec un faible temps de jeu, pas non plus épargné par les blessures, Javier Pastore fait partie des joueurs qui pourraient quitter la capitale dans les prochaines semaines. D’autant que le capitaine du Paris Saint-Germain en personne a ouvert la porte à un départ de l’Argentin, hier, après la rencontre face à Amiens (0-2). « Je crois que Pastore a dit au club qu’il voulait partir et qu’à la fin ils n’ont pas trouvé un accord, » a déclaré Thiago Silva en zone mixte.

Aujourd’hui, le joueur s’est exprimé sur les réseaux sociaux, venant contredire les propos du capitaine parisien. Il en a profité pour remettre à sa place Thiago Silva, qui n’avait pas hésité à déclarer : « On vit un moment très important pour le club et on doit rester ensemble, même si Cavani et Pastore ont fait quelque chose qui n’est pas bon pour le groupe et le club. On doit réfléchir avant de faire des gestes comme ça, ce n’était pas bon pour tout le monde mais nous sommes à leurs côtés ». Alors que les résultats sont au beau fixe, cet épisode a de quoi ternir la bonne entente qui règne ces dernières semaines du côté de la capitale. Car après cette sortie, Javier Pastore a tenu à réagir.

« Je n’ai jamais parlé avec Thiago Silva de mon problème ni de mon futur. Je n’ai jamais mis la pression à personne. Ce n’est pas mon style. Il n’a pas eu connaissance du problème que j’ai eu et qui m’a fait arriver en retard », a-t-il lancé, dans un post publié sur Instagram. Si le futur de Javier Pastore pourrait s’écrire loin de Paris, ce dernier en a également profité pour répéter qu’il se voit un avenir dans la capitale et qu’il veut continuer sa carrière au Paris Saint-Germain. « Je le répète, mon rêve a toujours été de partir le dernier. J’ai toujours été loyal. Ce n’est pas vrai que je souhaite partir ! J’aimerais rester ici pour finir ma carrière », s’est exprimé le milieu argentin sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2019. De quoi clore définitivement le dossier ?