Plutôt clément voire détaché dimanche après le large succès à Rennes (1-6, 32e de finale de Coupe de France), Thiago Silva est apparu davantage marqué par les retards de Javier Pastore et Edinson Cavani ce mercredi soir, au sortir de la qualification du Paris SG pour les demi-finales de Coupe de la Ligue, décrochée sur la pelouse d’Amiens (0-2). Le Brésilien a en effet cette fois clairement regretté ces deux épisodes dans une période cruciale de la saison parisien.

« Cavani ? Je crois que à un moment ou à un autre, le coach et le club vont le faire revenir. C’est un moment très important pour le club, on doit rester ensemble jusqu’à la fin. Même s’ils (Cavani et Pastore) ont fait un geste pas bon pour le groupe ou pour le club. Mais ils restent des amis il est important de les faire revenir vite », a-t-il d’abord lancé face aux journalistes avant de se dire agacé et déçu par le comportement de ses partenaires.

Pastore a demandé à partir !

« C’était un moment important pour le club et il fallait y penser avant de faire des gestes comme ça », a-t-il lâché avant de nuancer, tout en lâchant une information de poids sur la situation de l’Argentin. « Les deux situations sont différentes. Je crois que Pastore a dit au club qu’il voulait partir et ils ne sont pas tombés d’accord. Pour Cavani, c’est différent », a-t-il confié. Des mots qui en disent long sur l’état d’esprit du capitaine des Rouge-et-Bleu.

Pour autant, s’il est déçu, le défenseur central du club de la capitale sait que le club aura besoin de tout le monde pour relever les nombreux défis qui se présenteront à lui en 2018. « On doit rester concentré. Il faut les faire revenir le plus vite possible parce que c’est important pour le club », a-t-il conclu. Remobiliser les troupes, sans oublier, voilà, en somme, la solution de Thiago Silva pour le PSG. L’avenir dira si elle portera ses fruits.